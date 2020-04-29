Емілі Ратажковскі засвітила оголені груди в зйомці для бренду нижньої білизни: фото 18+

Успішна американська модель Емілі Ратажковскі попри складний час, який панує у світі, продовжує роботу над власним брендом нижньої білизни Inamorata. Вона поділилася пікантними фото, на яких продемонструвала новинки купальників та засвітила оголені груди.

Емілі Ратажковскі є однією із найвідвертіших моделей сучасності. 28-річна красуня знає, як розбурхати мережу і робить це ледь не кожного дня. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилася чергова серія еротичних кадрів.

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Емілі активно працює над новою колекцією власного бренду та вже встигла зробити анонс літньої колекції купальників.

На спекотних кадрах знаменитість позує в яскравих купальниках, які складаються із напів прозорого короткого топу та мінітрусиків, що ледве прикривають інтимні зони. Через таке вбрання видно оголені груди моделі і саме це надає йому найбільшої звабливості.

Поєднання рожевого та помаранчевого, коричневого та червоного, і різних відтінків коричневого є дуже гармонійними і гарно підходять для сонячних днів.

Бачимо, що для фотосесії Емілі розпустила волосся і виділила губи нюдовою помадою.



Емілі Ратажковскі засвітила оголені груди в рекламній зйомці / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі похизувалася оголеними сідницями / Instagram / @emrata



Сексапільна Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata