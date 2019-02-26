Freedom Jazz відмовилися від участі на Євробаченні-2019

Одні з учасників Національного відбору на Євробачення-2019 Freedom Jazz відмовилися від боротьби за представлення України на міжнародному конкурсі. Після відмови від конкурсу переможниці у фіналі MARUV Суспільник мовник має обрати ім'я іншого учасника.

Про це артистки, які зайняли друге місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення повідомили на своїй сторінці в Instagram.

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Тільки що ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні-2019. Наразі, наш "Cupidon" летить далі. Зараз ми на стадії підписання контракту з європейським промоутером і ведемо перемовини про концертні тури на найближчий час,

– заявили у Freedom Jazz.

Дівчата подякували шанувальникам за те, що допомогли посісти друге місце Національного відбору Євробачення-2019.

"Наша головна перемога – це ви! Для вас ми експериментуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки і займаємось мистецтвом. Може колись ми ще раз спробуємо свої сили у Національному відборі", – додано у заяві.

Напередодні один з членів журі Андрій Данилко заявив, що після відмови фіналістки MARUV, має представляти Україну виконавець, який посідає друге місце – Freedom jazz.

В чому полягає скандал зі співачкою MARUV?

Минулими вихідними відбувся фінал Нацвідбору Євробачення в Україні, де перемогу здобула уродженка Дніпропетровщини MARUV (Анна Корсун). Незважаючи на гастролі у Росії та права російської компанії Warner Music Russia на пісню Siren Song, з якою MARUV повинна була їхати в Ізраїль на головний конкурс, вона отримала 11 балів від глядачів та суддів шоу. Однак, згідно з правилами, після відбору на телеканалі СТБ договір з представником України повинна ще підписувати Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ).

Деякі деталі договору співачка оприлюднила в мережі та назвала їх такими, що обмежують права і свободи людини, додавши, що готова скасувати всі гастролі в Росії, якщо це буде потрібно для конкурсу. Водночас віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко неодноразово наголошував, що артистці, яка продовжує демонстративно гастролювати Росією, не варто їхати на міжнародний конкурс, щоб потім не довелось пояснювати всьому світу, що між Україною і Росією ніякої дружби немає.

Хто може поїхати на Євробачення замість MARUV: дивіться відео

Після 5 годин перемовин між НСТУ та командою MARUV сторони так і не підписали договору, посилаючись на низку причин. Згодом цю ситуацію прокоментував і голова правління НСТУ Зураб Аласанія, який разом з представниками Суспільного мовника вирішив уникнути надмірної політизації конкурсу. Сама ж MARUV не забарилась з відповіддю та ствердила, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків".

Крім того, прихильники артистки створили на ресурсі Change.org. електронну петицію, в якій просять надати співачці MARUV можливість взяти участь на Євробаченні-2019 в Ізраїлі. Автором петиції став користувач Давид Евоян (David Evoyan), а спрямована вона до Європейської мовної спілки (European Broadcasting Union). Під нею вже підписалось більше 7,7 тисяч користувачів.