Гейлі Болдвін влаштувала сексуальну фотосесію вдома: кадри розбурхали мережу
Одна з найпопулярніших американських моделей Гейлі Болдвін і на карантині не забуває про свій блог. Спеціально для прихильників дружина Джастіна Бібера влаштувала сексуальну фотосесію, перші фото якої вже опублікувала на своїй сторінці.
Як відомо, Гейлі Болдвін та Джастін Бібер самоізолювались на час пандемії коронавірусу в елітному маєтку Лос-Анджелеса. Однак парі не доводиться сумувати: щодня зірки придумують все нові розваги та діляться з прихильниками ефектними кадрами.
Дивіться також: Найсексуальніші фото Жозефін Скрівер, які встигли розбурхати мережу – 18+
Цього разу розбурхувати мережу взялась знаменита манекенниця. У мережі Гейлі Болдвін опублікувала сексуальні світлини в купальнику. Для імпровізованої зйомки вона обрала брендове сіре бікіні з незвичним принтом. Звабливий образ Гейлі доповнила окулярами, зібраним волоссям у пучок та прикрасами.
Сексуальна Гейлі Болдвін на карантині / Instagram / @haileybieber
Цікаво, що модель з легкістю показала, що звабливі кадри можна зробити і на фоні звичайної білої стіни. А от автором спекотних кадрів, підозрюємо, був чоловік Гейлі Болдвін – співак Джастін Бібер.
Гейлі Болдвін / Instagram / @haileybieber
Читайте також
-
Російська акторка Віра Воронкова жорстоко побила доньку: деталісьогодні , 18:10
-
У гостях в Тіни Кароль: співачка показала, як прикрасити стіл до Великоднясьогодні , 15:35
-
62-річна Шерон Стоун розповіла про пережитий інсульт: Я не могла згадати багатьох людейсьогодні , 10:29
-
Страсна п'ятниця: що можна і не можна робити в цей день – традиції та звичаї українцівсьогодні , 18:00
-
Як пофарбувати великодні писанки оригінально: яскраві та прості ідеї у фотосьогодні , 13:45
-
Чистий четвер 2020: прикмети і традиціїсьогодні , 10:40