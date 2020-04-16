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Гейлі Болдвін влаштувала сексуальну фотосесію вдома: кадри розбурхали мережу

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Гейлі Болдвін показаала фігуру в купальнику / Instagram / @haileybieber

Одна з найпопулярніших американських моделей Гейлі Болдвін і на карантині не забуває про свій блог. Спеціально для прихильників дружина Джастіна Бібера влаштувала сексуальну фотосесію, перші фото якої вже опублікувала на своїй сторінці.

Як відомо, Гейлі Болдвін та Джастін Бібер самоізолювались на час пандемії коронавірусу в елітному маєтку Лос-Анджелеса. Однак парі не доводиться сумувати: щодня зірки придумують все нові розваги та діляться з прихильниками ефектними кадрами.

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Цього разу розбурхувати мережу взялась знаменита манекенниця. У мережі Гейлі Болдвін опублікувала сексуальні світлини в купальнику. Для імпровізованої зйомки вона обрала брендове сіре бікіні з незвичним принтом. Звабливий образ Гейлі доповнила окулярами, зібраним волоссям у пучок та прикрасами. 


Сексуальна Гейлі Болдвін на карантині / Instagram / @haileybieber

Цікаво, що модель з легкістю показала, що звабливі кадри можна зробити і на фоні звичайної білої стіни. А от автором спекотних кадрів, підозрюємо, був чоловік Гейлі Болдвін – співак Джастін Бібер. 


Гейлі Болдвін / Instagram / @haileybieber

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Мода Гейлі Болдвін
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