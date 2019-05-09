Гіларі Дафф заручилася з батьком своєї другої дитини: фото

31-річна американська співачка та акторка Гіларі Дафф, яка народила другу дитину 25 жовтня від Меттью Коми, заручилася з чоловіком.

Про це Гіларі повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши щасливі знімки з коханим.

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"Він спитав мене, чи я хочу бути його дружиною", – прокоментувала фото акторка.

Додамо, акторка народила 25 жовтня 2018 року дівчинку, яку назвала Бенкс Вайолет Беір, від чоловіка Меттью Коми. Маленька Бенкс стала першою спільною дитиною закоханих.



Гіларі Дафф і Меттью Кома / Instagram / @hilaryduff

У 2012 році Дафф стала вперше мамою. Її первістком став хлопчик Лука Круз від екс-коханого Майка Комрі.



Гіларі Дафф і Меттью Кома / Instagram / @hilaryduff

Що цікаво, під час другої вагітності Гіларі Дафф відверто заявила, що "вагітність – це пекло", оскільки її тіло більшає. Однак, за словами співачки, вона щаслива бути мамою.

Хто така Гіларі Дафф?Відома американська співачка та акторка, яка здобула світову славу у 2000-их роках. Гіларі активно розвивала свою кар'єру в Голлівуді: зірка зіграла у фільмах "Історія Попелюшки", "Агент Коді Бенкс", "Матеріальні дівчата", "Гуртом дешевше", "Кадет Келлі", "Ідеальний чоловік", "Краса та портфель" та ін. Щодо особистого життя, то Гіларі Дафф виховує 6-річного сина Луку від першого шлюбу з хокеїстом Майком Комрі. У 2016 році подружжя вирішило розлучитись, а в грудні 2017 року Хіларі Дафф відновила стосунки з екс-бойфрендом – музикантом Метью Комою. Для зіркової пари це буде перша спільна дитина.