Група Coldplay не проводитиме гастрольний тур в підтримку нового альбому: несподівана причина

Знаменита британська рок-група Coldplay відмовилася від майбутнього концертного туру в підтримку альбому Everyday Life, який з’явиться в мережі 22 листопада. Музиканти вирішили, що не хочуть шкодити навколишньому довкіллю.

Про таке несподіване рішення заявив фронтмен Coldplay Кріс Мартін, повідомляють у BBC News. Він зазначив, що робити концертний тур таким, який він зазвичай є, він не бачить сенсу, тому на майбутнє Кріс та музиканти шукатимуть інші способи проведення більш екологічних концертів. На роздуми вони планують виділити близько 2 років.

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Ми мріємо про шоу без одноразового пластику і з використанням сонячних батарей,

– заявив Мартін, додавши, що вони також планують скоротити викиди двоокису вуглецю до нуля.

Щодо найближчих концертів гурту Coldplay, то всі кошти з презентації альбому в Йорданії та в Лондоні будуть благодійним організаціям, які займаються захистом навколишнього середовища.

Гурт Coldplay проводив міжнародні концертні тури на підтримку всіх своїх студійних альбомів. Останній, сьомий тур відбувся у 2016-2017 роках в підтримку альбома A Head Full of Dreams.