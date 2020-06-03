За романтичним шоу "Холостяк-10" спостерігали тисячі українців. Тому зізнання головного героя Максима Михайлюка про інтимні стосунки на проєкті стало справжнім шоком. Після хвилі обговорень "Холостяк" звернуся до прихильників.

Заява Максима Михайлюка

На інстаграм-сторінці герой шоу "Холостяк-10" написав допис, у якому подякував усім, хто підтримував його упродовж трансляції проєкту та резонансного постшоу. Окрім цього, Максим Михайлюк вибачився перед тими глядачами, які розчарувались після його зізнання про інтим з однією з учасниць.

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"Я щиро хотів залишити все, як є, і жити далі. Але відчуваю, що у мене з'явився певний обов'язок перед вами... Ще раз хочу сказати вам дякую. Вибачте, якщо не виправдав чиїхось очікувань, не вибрав, вподобану вами учасницю, щось зробив чи не зробив. Але тільки я відповідаю за всі свої рішення і дії. Чесно, я не хочу цього хайпу, як хочуть його інші. І як бачите, не все так погано у всіх. Я б навіть сказав, дуже добре", – звернувся до прихильників Максим Михайлюк.

Він вирішив не розсекречувати ім'я красуні, яка стала на заваді побудови стосунків з переможницею шоу Дашою Ульяновою. Максим Михайлюк запевнив, що ніколи "не буде виносити бруд з хати, брати участь в плітках і когось обговорювати".

Що відомо про секс-скандал

Після фіналу 10 сезону "Холостяка", який відгримів 22 травня, всі глядачі мали надію, що історія Нікіти Добриніна та Даші Квіткової повториться. Однак Максим Михайлюк не зміг побудувати шасливі стосунки з переможницею шоу Дашою Ульяновою. Після завершення проєкту він зізнався, що мав інтимні стосунки з однією з учасниць під час зйомок. Її ім'я головний герой вирішив не розсекречувати. Таку інформацію Даша сприйняла, як зраду, тому пара розійшлась.

Максим Михайлюк згодом пояснив, що у нього була своя історія з кожною з дівчат на проєкті "Холостяк-10". Всі учасниці розуміли умови зйомок та конкуренцію, а також відсутність яких зобов'язань від героя. Тому Максим розумів, що ситуація неприємна для Даші, однак не вважав своє рішення неправильним.

Наразі, як запевняє Максим Михайлюк, його серце вільне. Чоловік готовий до серйозних стосунків та досі шукає дівчину, яка згодом стане його дружиною.