Привітання до Водохреща: святкові картинки

Свято Хрещення Господнього святкують 19 січня. В цей день за традицією всі йдуть до церкви, щоб освятити воду. Прийнято вважати, що вода набуває цілющих властивостей і здатна зберігатись весь рік. Тож у цей останній день різдвяних свят, не забудьте привітати близьких та рідних красивими привітаннями у картинках.

Привітання з Водохрещем у картинках:

Картинки привітання з Водохрещем

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Картинки привітання з Водохрещем

Картинки привітання з Водохрещем

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Картинки привітання з Водохрещем

Картинки привітання з Водохрещем