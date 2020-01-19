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Привітання до Водохреща: святкові картинки

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Привітання з Водохрещем у картинках / 24tv.ua

Свято Хрещення Господнього святкують 19 січня. В цей день за традицією всі йдуть до церкви, щоб освятити воду. Прийнято вважати, що вода набуває цілющих властивостей і здатна зберігатись весь рік. Тож у цей останній день різдвяних свят, не забудьте привітати близьких та рідних красивими привітаннями у картинках.

Привітання з Водохрещем у картинках:

Водохреща
Картинки привітання з Водохрещем

Водохреща
Картинки привітання з Водохрещем

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Водохреща
Картинки привітання з Водохрещем

Водохреща
Картинки привітання з Водохрещем

Водохреща
Картинки привітання з Водохрещем

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Водохреща
Картинки привітання з Водохрещем

Водохреща
Картинки привітання з Водохрещем

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки Різдво
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