Привітання до Водохреща: святкові картинки
Свято Хрещення Господнього святкують 19 січня. В цей день за традицією всі йдуть до церкви, щоб освятити воду. Прийнято вважати, що вода набуває цілющих властивостей і здатна зберігатись весь рік. Тож у цей останній день різдвяних свят, не забудьте привітати близьких та рідних красивими привітаннями у картинках.
Привітання з Водохрещем у картинках:
Картинки привітання з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем
Читайте також: Водохреща 2020: що можна та що не можна робити в цей день
Картинки привітання з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем
До теми: Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
Картинки привітання з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі