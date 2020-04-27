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Що відомо про дружину Кім Чен Ина: підбірка образів Лі Соль Чжу

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Дружина Кім Чен Ина Лі Соль Чжу – фото образів першої леді КНДР
Що відомо про дружину Кім Чен Ина / Фото: The Sun

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин досить часто з'являється на публіці зі своєю дружиною Лі Соль Чжу. Вона встигла зачарувати міжнародну спільноту милою зовнішністю та вишуканим стилем під час публічних появ.

Попри те, що Лі Соль Чжу неодноразово потрапляла в об'єктиви папараці, про неї відомо дуже мало. Сайт 24 каналу пропонує розкрити подробиці про таємничу дружину очільника КНДР. 

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Біографія Лі Соль Чжу

Кім Чен Ин одружився з коханою 2009 року та, як припускають у пресі, виховує трьох спільних дітей, про яких ніколи не оголошував публічно. Два роки тому Лі Соль Чжу присвоїли новий титул, який не використовували у країні понад 40 років: "Шановна перша леді".

Достеменно невідомо вік дружини Кім Чен Ина, проте вона з поважної родини: її батько – професор, а мати – лікар-гінеколог. Припускають, що Лі Соль Чжу навчалася вокалу в Китаї, проте нині всі записи з її співом ліквідовані. Слід зазначити, що до неї дружини північнокорейських лідерів трималися в тіні чоловіка та не здійснювали публічних виходів. 

Схоже, Кім Чен Ин прагне перетворити свою обраницю на вишукану першу леді, яка б славилася своєю елегантністю, стриманістю та неперевершеним стилем. Адже з приходом до влади, він пом'якшив суворі вимоги до зовнішнього вигляду жінок: дозволив їм носити штанні костюми, джинси та взуття на підборах. 

Підбірка образів першої леді КНДР


Дружина Кім Чен Ина з першою леді Південної Кореї в місті Пханмунджом / Фото: Getty Images 


Кім Чен Ин з дружиною Лі Соль Чжу на саміті в Пхеньяні / Фото: Getty Images


Кім Чен Ин з дружиною Лі Соль Чжу на зустрічі з головою КНР / Фото: XINHUA


Дружина Кім Чен Ина на офіційному заході 2018 року / Фото: The Sun


Кім Чен Ин з дружиною Лі Соль Чжу на зустрічі в Китаї / Фото з відкритих джерел 

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода КНДР Кім Чен Ин
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