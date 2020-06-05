Вишиті вбрання все більше отримують популярність за кордоном. Все тому, що такий одяг виглядає святково та привертає увагу громадськості. До прихильниць вишитих суконь долучилась королева Нідерландів Максима.

Днями Її Величність супроводжувала короля Віллема-Олександра. Після послаблення карантину у Нідерландах відновили роботу театри. Тому королівське подружжя стало одними з перших глядачів перформансу в Гаазі. За офіційними даними, король та королева переглянули виставу "Національний театр завжди грає", спеціально створену для показів після карантину.

Дивіться також: Королева Нідерландів показала, як має виглядати сучасний монарх

Однак не тільки сам факт відкриття театрів привернув увагу. Всі очевидці замилувались ефектним вбранням королеви Максими. Її Величність прийшла на світську подію у чорній сукні з трендовими широкими рукавами. Особливою прикрасою плаття став різнокольоровий геометричний орнамент, вишитий на грудях. Образ королева Нідерландів доповнила чорними босоніжками на підборах та ідеальною укладкою.



Король та королева Нідерландів / Фото Instagram / @koninklijkhuis



Королева Максима у вишиванці / Фото Instagram / @koninklijkhuis

Відомо, що упродовж 11 тижнів всі світські заходи були скасовані. Вже з 1 червня театри Нідерландів відкрилися для відвідувачів. Тут врахували всі рекомендації ВООЗ та влаштовуватимуть спектаклі для не більше, ніж 30 глядачів. Крісла розставили з врахуванням дистанції, що показали представники королівської родини Нідерландів.



Король та королева Нідерландів відвідали театр / Фото Instagram / @koninklijkhuis