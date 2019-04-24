Кошовий замінить Зеленського на шоу "Ліга сміху"

Після перемоги на президентських виборах-2019 Володимир Зеленський припинить участь у проектах, в яких був ведучим, режисером чи актором. Так, телешоу "Ліга сміху" тепер вестиме його колега, учасник Студії "Квартал 95" – Євген Кошовий.

Про це повідомили в Студії "Кварталу 95".

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Зазначимо, що наразі Євген Кошовий є одним із тренерів, адже одна його команда досі є в шоу – "Збірна Кременчука". І поки Євген вестиме програму, його місце тренера займе інший суддя. Хто саме це буде – стане відомо до четвертого етапу п'ятого сезону. Перші ігри з новим ведучим відбудуться вже 23 і 25 травня в МЦКМ ("Жовтневий палац").

Хто вестиме інші шоу замість Зеленського?

• "Вечірній квартал" будуть вести учасники команди "Днепр", актори та ведучі – Ігор Ласточкін та Юрій Ткач.

• До "Кварталу 95" приєднується капітан команди "Стадіон Діброва" Володимир Мартинець.

• Постановкою номерів у "Кварталі" займатимуться Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

• У дитячій версії програми "Розміши коміка" Зеленського замінив Юрій Ткач. Хто замінить майбутнього президента у дорослій версії програми – наразі невідомо.

Що відомо про Євгена Кошового?Євген Кошовий на прізвисько "Лисий" – наймолодший у команді "Кварталу 95". Він єдиний актор у колективі, у якого є спеціалізована освіта – Євген закінчив акторський факультет Луганського коледжу культури та мистецтв.



Євген Кошовий народився в містечку Ковшаровка Харківської області, в 1989 році сім'я переїхала у місто Алчевськ (Луганська область). Ще в школі Женя захопився акторською майстерністю, брав участь в театральних постановках. Основне його захоплення – автомобілі. Разом з дружиною Ксенією Євген виховує двох доньок Варвару і Серафіму.



Євген Кошовий бере участь у проектах "Вечірній Квартал", "Бійцівський клуб", "Неділя з Кварталом", "Україно, вставай!", "Вечірній Київ", "Розсміши коміка", "Чисто News" тощо. Він мав ролі і в телевізійних фільмах – "Ніч в музеї", "Як козаки", "1+1 удома. Новий рік", "1+1 удома. 8 березня", "Слуга народу", а також в повнометражних картинах "Службовий роман: Наш час", "8 перших побачень", "Слуга народу 2" та інших. Окрім того, Євген Кошовий брав участь в шоу "Танці із зірками 2" на телеканалі "1+1".



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