Леся Нікітюк розсмішила прихильників несподіваним образом: фото та відео

351 Читать новость на русском
Леся Нікітюк приміряла кумедну перуку / Instagram / @lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк щодня ділиться зі своїми прихильниками ефектними кадрами з приватного життя і зйомок. Однак 5 грудня на інстаграм-сторінці вона опублікувала фото та відео, які розсмішили всіх підписників успішного блогу.

Перед камерою свого смартфону Леся Нікітюк постала в ретро-образі. Телеведуча обрала рожево-бордову сукню з піджаком, прикрашену квіткою. Яскравим акцентом стала перука з коротким коричневим волоссям, яку Леся Нікітюк залюбки приміряла для доповнення образу. 

Читайте також: Леся Нікітюк підкреслила стрункі ноги екстремально короткою сукнею: фото

Вже у відео, яке поширили прихильники зірки, ведуча заспівала уривок з пісні Анжеліки Варум "Зимняя вишня". Трек вийшов у 1996 році, тому чудово пасував до курйозного ретро-образу Лесі Нікітюк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений STARBOM (@starbom_com)

Несподіване перевтілення прихильники зможуть побачити в ефірі одного з успішних проєктів зірки. Як відомо, наразі Леся Нікітюк знімається у програмі "Суперінтуїція", "Хто проти білявок?" та "Хто зверху?" А у дописі знаменита блогерка вирішила пожартувати зі свого вигляду, назвавши себе "міс мода 2019". Фото та відео викликали шквал коментарів, а прихильники вкотре переконались, що Леся Нікітюк – майстер перевтілень та жартів. 

"Юзік" взяв у помічниці власну дружину
сьогодні
4961
Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Леся Нікітюк Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:30 "Ірландець": найдорожчий фільм Мартіна Скорсезе
Юлія Ліпенцева 448
4 грудня 18:03 Меню на Новий рік 2020: які смаколики приготувати вдома
Квітослава Туз 11901
4 грудня 12:01 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 34634
3 грудня 15:32 Відпочинок в Італії: добірка найцікавіших місць, які має побачити кожен
Марія Лелека 3593
3 грудня 14:01 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 24576
Новини
Більше новин
Залиште відгук