Леся Нікітюк розсмішила прихильників несподіваним образом: фото та відео

Українська телеведуча Леся Нікітюк щодня ділиться зі своїми прихильниками ефектними кадрами з приватного життя і зйомок. Однак 5 грудня на інстаграм-сторінці вона опублікувала фото та відео, які розсмішили всіх підписників успішного блогу.

Перед камерою свого смартфону Леся Нікітюк постала в ретро-образі. Телеведуча обрала рожево-бордову сукню з піджаком, прикрашену квіткою. Яскравим акцентом стала перука з коротким коричневим волоссям, яку Леся Нікітюк залюбки приміряла для доповнення образу.

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Вже у відео, яке поширили прихильники зірки, ведуча заспівала уривок з пісні Анжеліки Варум "Зимняя вишня". Трек вийшов у 1996 році, тому чудово пасував до курйозного ретро-образу Лесі Нікітюк.

Несподіване перевтілення прихильники зможуть побачити в ефірі одного з успішних проєктів зірки. Як відомо, наразі Леся Нікітюк знімається у програмі "Суперінтуїція", "Хто проти білявок?" та "Хто зверху?" А у дописі знаменита блогерка вирішила пожартувати зі свого вигляду, назвавши себе "міс мода 2019". Фото та відео викликали шквал коментарів, а прихильники вкотре переконались, що Леся Нікітюк – майстер перевтілень та жартів.