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Лілія Ребрик засвітила бездоганну фігуру на відпочинку: пікантні фото

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Лілія Ребрик в купальнику / Instagram / @liliia.rebrik

Телеведуча і акторка Лілія Ребрик є чудовим прикладом того, як мама двох дітей може виглядати бездоганно після пологів. Це вона вкотре продемонструвала на відпочинку, одягнувши купальник.

Згідно із дописами в інстаграмі, Лілія Ребрик влаштувала сімейний відпочинок з чоловіком Андрієм Диким. Ведуча зізналась, що це вперше за 8 років вона тільки з коханим відправилась на курорт, залишивши дітей зі своєю мамою. Зіркове подружжя обрало екзотичні Мальдіви, звідки Лілія Ребрик вже встигла опублікувати звабливі фото. 

Спекотно: Лілія Ребрик показала стрункі ноги в ультракороткій сукні

За 8 років ми вперше на морі вдвох (не по роботі, а саме на відпочинку). І навіть вже в перший день можу сказати – це абсолютно різний спосіб: з дітьми і без них. Кожна закохана пара має інколи робити мандрівку удвох, при цьому без докору сумління! Це важливо! Ми цьому вчимося,
– поділилась Лілія Ребрик. 

На кадрах, які з'явились у мережі, телеведуча красувалась у синьому купальнику, який чудово підкреслив її бездоганно струнку фігуру. Лілія Ребрик не тільки позасмагала на пляжі, але й поплавала в Індійському океані та басейні, а також покаталась на великій гойдалці, що можна побачити на досить пікантних кадрах. 

Не забула зіркова пара і про танці, які й допомогли познайомитись Лілії Ребрик та Андрію Дикому. Телеведуча і хореограф станцювали пристрасне танго на пляжі, викликавши захват у своїх прихильників у мережі. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Відпочинок Лілія Ребрик
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