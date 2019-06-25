Літати дешево? Як наживаються лоукости

З появою в українському небі зарубіжних лоукостерів літати стало зручно і дешево. Тепер дістатись у будь-яку точку Європи можна за декілька євро. Проте неуважний пасажир може натрапити на неприємну пастку.

Чому лоукости такі дешеві?

1. Відмова від традиційних видів сервісу на борту. Там немає поділу салону по класах, більш містке компонування салону (невідкидні, більш вузькі сидіння, менша відстань між спинками крісел), що дозволяє взяти на борт більшу кількість пасажирів. Платне харчування, провезення багажу і вибір місць.

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2. Оптимізація маршрутної мережі: високочастотні маршрути від точки до точки і скорочення часу простою. Компанії в основному орієнтуються на короткі і середні відстані – до 2000 кілометрів.

3. Уніфікація флоту: використовуються літаки однієї моделі з одним класом обслуговування (без бізнес- і преміум-економ класів). Це дозволяє заощадити на обслуговуючому штаті.

4. Використання не основних аеропортів. Традиційний квиток містить у собі вартість дуже дорогих аеропортових зборів, тому використання не головних аеропортів міста дозволяє скоротити витрати та час простою в аеропорту.

5. Підхід "якомога менше багажу на борту" дозволяє не тільки зменшити злітну вагу, що дає меншу витрату палива, але і скорочує час обслуговування літака на землі, а нерозкидні крісла і відсутність задніх кишень на кріслах – час на прибирання салону .



Чим більша пасажиромісткість літака – тим дешевший переліт / Unsplash

З 1 листопада 2018 року два найвідоміших перевізники зробили правила перельоту ще жорсткішими. Тепер безкоштовно подорожувати можна тільки з рюкзаком чи маленькою сумочкою. Так, Wizz Air дозволяє брати в салон одну сумку розміром максимум 40х30x20 сантиметрів. Вага – до 10 кг. Раніше обсяг становив 55х40х23 см.

Тепер така ручна поклажа повинна повністю поміщатися під сидіння і не займати верхню багажну полицю в салоні. Користуватися нею зможуть пасажири, які оплатять послугу WIZZ Priority – вона дозволяє взяти в салон додаткову валізку розміром 55x40х23 сантиметрів, а також пройти в літак позачергово. Покупки з Duty free повинні поміщатися в ручну поклажу, яка вже оплачена.

За всі додаткові послуги потрібно доплачувати – за багаж, за можливість обрати місце, за пріоритетну посадку, тому, насправді, дешеві перевізники тільки користуються своїм "званням". Тут пасажир вже повинен обирати чи комфорт, чи економія.



Обирайте – комфорт чи економія / Unsplash

Але найнеприємнішими виявляються штрафи, встановлені авіакомпаніями.

Щоб не витратити багато коштів на переліт, а, справді, полетіти дешево, можна скористатись такими правилами:

• Переконайтеся в тому, що зможете полетіти – повернути квиток не вийде, хіба що змінити дати, але за додаткову плату.

• Купуйте квиток за 45-90 днів до вильоту.

• Реєструйтеся онлайн, щоб не витрачатися на роздруківку посадкового талона.

• Беріть менше речей, а ще про всяк випадок поміряйте свій багаж. Якщо ваш рюкзак/сумка будуть виглядати підозріло великими – переплат не уникнути. Все про вимоги до ручної поклажі у популярних авіалініях читайте в цій статті.

• Вибирайте місце, докуповуйте харчі і багаж ще на етапі покупки квитка – так дешевше.

Лоукостери готові виконати будь-яку примху за Ваші ж гроші. Тому перш ніж купувати квитки бюджетних авіакомпаній, підрахуйте приблизні витрати, адже, можливо, не варто гнатися за такою економією.

Автор: Ярина Швед