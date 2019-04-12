Louis Vuitton представив унікальну колекцію предметів інтер'єру

Французький модний дім Louis Vuitton представив нову колекцію меблів та предметів інтер'єру Objets Nomades в рамках Міланського тижня дизайну, що саме триває в Італії.

Модні бренди все частіше беруть участь у світових меблевих виставках. Цьогоріч Louis Vuitton представив нову колекцію меблів в рамках міланської Salone del Mobile.

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В нову лінійку увійшли 10 предметів, на створення яких дизайнерів надихнула багатогранність живої природи, пише Vogue.

Наприклад, форма диванів нагадує мушлю, а журнальний столик зі скляною стільницею має хвилеподібну підставку.

Одним з найцікавіших елементів колекції називають декоративну ширму Mandala Screen, яка дає відсилку до буддистських сакральних практик. Над дизайном цього елементу декору працював дизайнерський дует Zanellato/Bortotto.



Над декоративною ширмою від Louis Vuitton працював дует дизайнерів Zanellato/Bortotto

Objets NomadesЦе меблевий проект відомого французького бренду Louis Vuitton. Ця серія елементів декору та інтер'єру існує з 2012 року і кожна його колекція тим чи іншим чином пов'язана зі спадщиною бренду, а особливо з подорожами.

В рамках цього проекту Louis Vuitton співпрацює з відомими дизайнерами та архітекторами, які демонструють свій унікальний погляд на естетику бренду.