Louis Vuitton представив унікальну колекцію предметів інтер'єру
Французький модний дім Louis Vuitton представив нову колекцію меблів та предметів інтер'єру Objets Nomades в рамках Міланського тижня дизайну, що саме триває в Італії.
Модні бренди все частіше беруть участь у світових меблевих виставках. Цьогоріч Louis Vuitton представив нову колекцію меблів в рамках міланської Salone del Mobile.
Дивіться також: Як бюджетно облаштувати квартиру в стилі хюге у хрущовці: поради дизайнера
В нову лінійку увійшли 10 предметів, на створення яких дизайнерів надихнула багатогранність живої природи, пише Vogue.
Наприклад, форма диванів нагадує мушлю, а журнальний столик зі скляною стільницею має хвилеподібну підставку.
Одним з найцікавіших елементів колекції називають декоративну ширму Mandala Screen, яка дає відсилку до буддистських сакральних практик. Над дизайном цього елементу декору працював дизайнерський дует Zanellato/Bortotto.
Над декоративною ширмою від Louis Vuitton працював дует дизайнерів Zanellato/Bortotto
Objets NomadesЦе меблевий проект відомого французького бренду Louis Vuitton. Ця серія елементів декору та інтер'єру існує з 2012 року і кожна його колекція тим чи іншим чином пов'язана зі спадщиною бренду, а особливо з подорожами.
В рамках цього проекту Louis Vuitton співпрацює з відомими дизайнерами та архітекторами, які демонструють свій унікальний погляд на естетику бренду.
-
8 квіт 2019Мінімалізм в дизайні інтер'єру
-
-