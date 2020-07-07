Популярна телеведуча звикла до компліментів та захопливих поглядів. Проте нове фото Маші Єфросиніної викликало шквал критики користувачів. У мережі переконані, що зірка вдалась до пластики й втратила свою індивідуальність. Сергій Притула не втримався й залишив свій жартівливий коментар.

До зірок завжди прикуті сотні поглядів, а будь-які зміни у їхньому іміджі чи зовнішності викликають неоднозначні коментарі. Так, жертвою хейтерів стала телеведуча Маша Єфросиніна, яка наробила шуму в інстаграмі останнім фото.

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Телеведуча опублікувала світлину з вітальні власного будинку в синій сорочці та з насиченим макіяжем, який акцентував на великих очах. Проте, судячи з усього, образ був невдалим, адже у коментарях прихильники зізналися, що Маша Єфросиніна не схожа на себе й припустили, що вона вдалася до пластики обличчя.

Реакція мережі

Фоловери не підбирали слів та не приховували свого здивування. Вони називали зірку на фото "цифровою копією" Маші Єфросініної та зізналися, що після б'юті-ін'єкцій вона схожа на Настю Каменських: "Мені на Настю Каменських схожа. А до пластики – очей не відірвати", "Маріє, ви втратили свою індивідуальність", "Машо, ви чудова, але на цьому фото Маша не наша", "Це не Маша. Маша краща. Це цифрова копія".

Проте знайшлися й ті, хто оцінили новий кадр ведучої та спробували захистити її перед хейтерами. Користувачі пояснили, що, схоже, вона вирішила поекспериментувати з фільтрами чи масками. Але навіть такі спроби були до вподоби численній армії прихильників.

Реакція Сергія Притули на критику Єфросиніної

Зірковий колега та друг ведучої Сергій Притула не оминув увагою шквал обговорення й вирішив оригінально підтримати телеведучу. Схоже, він чудово знає, що Маша Єфросиніна зараз у гармонії з собою та за роки телевізійної кар'єри звикла ігнорувати необгрунтовану критику. Тому він іронічно приєднався до числа хейтерів та пожартував, що її розкішні форми – результат пластики.

"Тільки не треба прикидатись, Машенька! Ви не дурочка з переулочка! Всі в Україні дуже добре знають, що ви робили ринопластику, зробили пластику обличчя, грудей і сідниць! А всі ці ваші відосіки, що ви спортом займаєтесь і типу правильно харчуєтесь, – це залишіть для наївних! А нас не обдуриш", – написав Притула.

Сергій Притула пожартував про пластику Маші Єфросиніної / Скриншот

Натомість Єфросиніна порадила ведучому бути відвертим та не приховувати інші б'юті-операції, які допомогли їй виглядати фантастично: "Сергію, ну якщо ви нарешті вирішили викрити мене, будьте чесним до кінця і не замовчуйте тоді вже мої видалені ребра та грудочки біша".