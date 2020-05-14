Діагноз Анастасії Заворотнюк вперше офіційно підтвердили медики

За інформацією ЗМІ, російську кіноактрису Анастасію Заворотнюк наприкінці квітня виписали з лікарні з гліобластомою – пухлиною мозку. Вперше медики офіційно оприлюднили діагноз зірки. Фахівці зізналися, що отримали від рідних хворої клітини її пухлини та вже знайшли віруси, які зможуть зруйнувати злоякісні клітини.

Як повідомляє видання "Комсомольская правда", офіційна заява про діагноз акторки Анастасії Заворотнюк прозвучала на нараді Путіна і співробітників Інституту молекулярної біології РФ. Попередньо рідні тримали у таємниці діагноз зірки, а припущення про стан її здоров'я з'являлися лише у пресі.

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Нині відомо, що Анастасія Заворотнюк бореться з гліобластомою – пухлиною мозку. Вчені, які займаються лікуванням знаменитості, оголосили, що її рідні передали до медичного закладу клітини її пухлини. Лікарям вдалося вивчити матеріали та навіть підібрати віруси, які могли б знешкодити злоякісні клітини.

Водночас директор Інституту молекулярної біології наголосив, що стан зірки не надто критичний, аби випробовувати на ній нові віруси. Він пояснив, що випробування технології проводять на добровольцях з четвертою стадією. Адже немає жодних гарантій, що пацієнти повертаються до нормального життя.

Технології для боротьби з термінальною стадією раку, можуть бути використані в лікуванні Заворотнюк. Поки ситуація не настільки тривожна, щоб застосовувати нашу технологію,

– розповів фахівець.

Нагадаємо, про хворобу Анастасії Заворотнюк заговорили серпні 2019 року. Саме тоді з'явилася шокуюча інформація про те, що у неї діагностували рак головного мозку. Як стверджують джерела, вона дізналася про хворобу після того, як народила дочку Мілу.