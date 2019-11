На концерт Біллі Айліш можна потрапити безкоштовно: деталі

Популярна американська співачка Біллі Айліш потішила своїх прихильників. У липні наступного року співачка відправиться у світовий тур "Where Do We Go?". Разом з організацією Global Citizen вона запустила екологічну акцію, яка покликана на боротьбу зі змінами клімату. Прихильники, які долучаться до вирішення проблем забруднення навколишнього середовища, отримають безкоштовні квитки на її концерт.

17-річна зірка Біллі Айліш неодноразово розповідала в своїх інтерв'ю, що вона вегетеріанка. Дівчина не їсть продукти тваринного походження. Саме тому її райдер здається трошки дивним: у ньому обов'язково є смажені боби та безглютенова тортилья. Але це не єдиний спосіб, яким співачка намагається захистити навколишній світ.

Нещодавно на YouTube-каналі Біллі Айліш з'явилося відео, у якому вона та зірка фільму "Вітаємо у Зомбіленді" згадали промову Грети Тунберг в ООН. Знаменитості привернули увагу до кліматичних змін, закликали підтримувати акцію протесту Fridays For Future, а також організацію Greenpeace, які виступають за боротьбу з використанням пластику.



Біллі Айліш та Вуді Гаррельсон / YouTube Billie Eilish

У своєму акаунті в твіттері Біллі Айліш повідомила, що шанувальники можуть безкоштовно отримати квитки на концерти її світового туру "Where Do We Go?". Таким чином співачка прагне залучити й прихильникыв до вирішення проблем забруднення навколишнього середовища та глобального потепління.

Я об'єдналася з прекрасною організацією Global Citizen, щоб допомогти вам виграти квитки на концерт в рамках туру "Where Do We Go",

– пояснила свої наміри зірка.

Take action for a more sustainable world with @GlblCtzn and win tickets to see Billie on the sold-out WHERE DO WE GO? WORLD TOUR. https://t.co/8UP3AjwHaI pic.twitter.com/Fe0hfDgoLt — billie eilish (@billieeilish) 8 листопада 2019 р.

Біллі Айліш уточнила, що детальнішу інформацію про акцію можна дізнатися на сайті Global Citizen. Саме там фанати співачки можуть прочитати більше про те, як пластик забруднює атмосферу, чому так важливо знати про зміну клімату та чим загрожує планеті глобальне потепління.

У липні наступного року співачка вирушить у світове турне зі своїм альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Дівчина вже розповіла, що планує зробити свою подорож максимально екологічною. А на концертах фанати зможуть відвідати інсталяцію "Billie Eilish Eco-Village" і дізнатися про кліматичні зміни і про те, чому це так важливо.



Американська співачка Біллі Айліш / Twitter /@billieeilish