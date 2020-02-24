Наречена Віктора Павліка повністю оголилась: фото 18+

Молода наречена Віктора Павліка продовжує привертати увагу всіх вітчизняних ЗМІ. У мережі 25-річна Катерина Реп'яхова опублікувала фото, на якому постала повністю голою.

Провокативну світлину вона опублікувала на інстаграм-сторінці. Для еротичної зйомки Катерина Реп'яхова обрала душову кабіну, де абсолютно голою стала спиною до камери. Інтимні місця дівчина намагалась приховати завдяки фоторедактору. Хто ж був автором фото – Катерина Реп'яхова вирішила не розсекречувати.

Читайте також: Наречена Віктора Павліка поскаржилася на осуд шанувальників майбутнього чоловіка



Оголена Катерина Реп'яхова – наречена Віктора Павліка / Instagram / @repyahovakate

Та вже у дописі наречена Віктора Павліка вирішила пояснити, чому наважилась оприлюднити такий відвертий кадр. Катерина Реп'яхова заявила, що втомилась від того, як журналісти перекручують її слова.

"Зайшла почитала в Інтернеті, які нісенітниці пишуть ці брудні журналісти, некоректно цитуючи моє інтерв'ю, вивертаючи все з метою підняти активність на своїх порталах і веб-сайтах. Відмилася, відхрестилася від цього бруду і пішла далі любити свого найкращого у світі майбутнього чоловіка. І так, на зло всім вам, ми проживемо до 100 років з Віктором Павліком і помремо в один день, так вже й бути. Не турбуйтеся про те, що я роблю. Турбуйтесь про те, чому вас турбує те, що я роблю", – написала обурена Катерина Реп'яхова.

Як відомо, вже 10 червня 2020 року Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова офіційно стануть чоловіком та дружиною. Та поки пара готується до весілля, журналісти взяли відверте інтерв'ю у нареченої. Ймовірно, саме воно і стало приводом для такої пікантної реакції. Катерина Реп'яхова розповіла, що артист не шукає собі коханок, оскільки йому вистачає 25-річної обраниці.

Він у сексі не монстр, що йому тільки це і давай. Ні, він цілком спокійний і так було завжди. Якщо мова йде про якийсь сексуальний потяг, що він когось побачить і захоче десь "всмажити" за рогом, то це точно не про нього,

– розповіла Катерина Реп'яхова.

Окрім цього, дівчина поділилась з журналістами, що інколи прикріплює до повідомлень коханому інтимне фото. Такі зізнання Катерини Реп'яхової розбурхали мережу, а всі вітчизняні ЗМІ залюбки поширили інформацію.



Катерина Реп'яхова / Instagram / @repyahovakate