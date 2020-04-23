Настя Каменських засвітила стрункі ноги в сексуальній піжамі: фото

Популярна українська співачка Настя Каменських не дає сумувати своїм прихильникам на карантині. Щодня зірка публікує все нові кадри, які часто відзначаються пікантністю. Так, 23 квітня вона показала сексуальну піжаму, яку носить вдома.

Фото з'явилось на інстаграм-сторінці Насті Каменських та одразу ж розбурхало мережу. Артистка грайливо позувала в чорній піжамі, яка оголювала стрункі ноги української знаменитості.

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Та у дописі вона вирішила звернути увагу прихильників на аксесуар, який часто показує у кадрі. Ланцюжок із написом love для Насті Каменських дуже особливий, про що вона залюбки розповіла підписникам блогу.

"Таке банальне слово, сенс і силу якого багато хто вже не помічає. Але ж стільки в ньому насправді сенсу. І змістом воно наповнює все навколо. Кохати і бути коханим. Найважливіше завжди найпростіше. Це чудо і дар, який ніколи не можна сприймати як даність. Тому мій ланцюжок на шиї – це нагадування про найважливіше в цьому світі. Про любов", – пояснила Каменських.

Це не перший звабливий кадр, яким Настя Каменських поділилась на карантині. Раніше артистка долучилась до #pillowchallenge, за умовами якого, оголилась і прикрила своє тіло подушками та ременем. Настя Каменських з креативністю підійшла до челенджу та навіть станцювала в такому образі.