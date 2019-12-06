Найбільш високооплачувані музиканти 2019 року: рейтинг Forbes

Найавторитетніше та найвідоміше економічне видання підсумувало річні заробітки співаків і назвало десятку тих, хто збагатився найбільше. Вже вдруге за п'ять років рейтинг очолює 29-річна американка Тейлор Свіфт. У цій боротьбі вона лишила позаду головного конкурента репера Каньє Веста.

Традиційно журнал Forbes зазирає до гаманців знаменитостей, підраховуючи їхні річні гонорари. Очолити цей надпрестижний рейтинг прагне кожна світова зірка, адже він неабияк впливає на статус та доходи в найближчому майбутньому.

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Статки красуні Тейлор Свіфт цьогоріч склали 185 мільйонів доларів. Такий успіх музичні експерти обгрунтовують підписом контракту із новим звукозаписним лейбом, рекламними зйомками та насиченим гастрольним туром.

На другій позиції закріпився американський продюсер та реп-виконавець Каньє Вест. Йому вдалося здобути для річного сімейного бюджету 150 мільйонів доларів. Цю чималу суму він отримав за сприяння бренду Adidas. 2019 року продаж його кросівок Yeezy у колаборації з німецькою компанією стрімко злетів догори.

Бронза цього списку дісталася 28-річному музиканту з Великобританії Еду Ширану. Завдяти гастрольним турам найбільшими майданчиками світу він заробив 110 мільйонів доларів.

Четверту позицію вдалося вибороти американському рок-гуртові "Eagles", який розпочав свою успішну кар'єру ще в 1971 році. Вони є третім за популярністю колективом за всю історію музики після британців The Beatles та Led Zeppelin. На чотирьох хлопці поділили 100 мільйонів доларів.



Гурт "Eagles" у концертному турі / Instagram / @thebandeagles

П'яту сходинку у рейтинзі Forbes посів 72-річний володар п'яти Греммі Елтон Джон. Він став найдосвідченішим музикантом серед цього списку і завдяки своїй плідній праці в індустрії музики заробив 84 мільйони доларів.

6. Jay-Z – 81 мільйон доларів

7. Бейонсе – 81 мільйон доларів

8. Drake – 75 мільйонів доларів

9. Diddy – 70 мільйонів доларів

10. Metallica – 68,5 мільйонів доларів