Найсексуальніші кінокадри з Джессікою Альбою, які розбурхали мережу

28 квітня голлівудська красуня Джессіка Альба святкує день народження. Акторці виповнилось 39 років. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати спекотні кадри із зірковою іменинницею, які вже встигли розбурхати мережу.

Наполегливості Джессіки Альби можна тільки позаздрити. Вона ще в 5 років мріяла стати акторкою і поступово, крок за кроком, втілювала задум в реальність. Вже у 12 Джессіка записалась на спеціальні курси та за рік почала співпрацю з першим агентом. Так розпочався шлях Альби у підкоренні Голлівуду.

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Тепер, коли мрія зіркової іменинниці стала реальністю, вона з легкістю перебирає ролі та погоджується тільки на цікаві для себе телепроєкти. З нагоди дня народження журналісти LileStyle 24 вирішили нагадати спекотні ролі Джессіки Альби, які вразили глядачів.

Серіал "Темний ангел" став однією з дебютних робіт Джессіки Альби. І чи то войовнича героїня, чи її шкіряний костюм підкорили глядачів. Акторка прокинулась знаменитою та отримала за перевтілення в цю сексуальну героїню премію Teen Choice Award.



Джессіка Альба / IMDb



Акторка Джессіка Альба / IMDb

Сексуальності образу Джессіки Альби додала участь у двох частинах фільму "Місто гріхів". Акторка виконала роль танцівниці стриптиз-клубу Ненсі. Для зйомок вона відвідала кілька таких закладів та найняла вчителя танців, щоб майстерно передати образ своєї героїні. І їй це ще й як вдалось!



Джессіка Альба у фільмі "Місто гріхів" / 24SMI

Та на цьому танцювальна кінокар'єра Джессіки Альби не завершилась. Акторка взяла участь у фільмі "Лапочка", де залюбки показала свої вміння на паркеті.



Джессіка Альба у фільмі "Лапочка" / CineMateria

Дивіться трейлер до фільму "Лапочка": відео

Та по-справжньому гарячі образи Джессіки Альби можна побачити у комедії "Удачі, Чак" та бойовику "Механік 2". В обидвох кінострічках акторка зіграла сексапільну красуню, за яку готові боротись чоловіки.



Джессіка Альба у комедії "Удачі, Чак" / Кадр з фільму



"Механік 2": Джейсон Стейтем і Джессіка Альба / Кадр з фільму



Джессіка Альба у фільмі "Механік 2" / Кадр з фільму