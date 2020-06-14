Гімнастка Даша Ульянова так і не побудувала стосунки з Максимом Михайлюком після реаліті-шоу "Холостяк", проте отримала колосальну підтримку глядачів. Переможниця проєкту надихнула шанувальниць на роботу над собою й показала, як виглядала до схуднення.

Даша Ульянова часто спілкується з прихильниками в мережі, відповідаючи на найпопулярніші запитання дописами в інстаграм-профілі. Дівчина, пластичністю та красою якої захоплювалася вся країна, зізналася, що комплексувала щодо свого зовнішнього вигляду й соромилася свого відображення в дзеркалі.

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З самого дитинства Даша займалася гімнастикою, проте кілька років тому її фізична форма суттєво змінилася. Вона розповіла, що в її житті стало так багато спорту, що вона відмовилася від тренувань. У той момент про ідеальну фігуру вона могла лише мріяти.

Я себе не любила, не приймала, комплексувала, заїдала певні життєві негаразди,

– написала Даша Ульянова.

Переможниця "Холостяка-10" змотивувала прихильниць, які незадоволені вагою, переглянути своє харчування, спосіб життя та розпочати позбуватися зайвих кілограмів просто зараз. Вона наголосила, що варто любити себе в будь-якій вазі й відчувати внутрішню гармонію.

Даша Ульянова до та після схуднення / Фото: Instagram / @dasha_ulyanovaa

Як Даша Ульянова виглядала до проєкту "Холостяк-10"?