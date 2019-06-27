Нотр-Дам із надувним куполом: запропонували нову епатажну ідею відновлення собору – фото

Попри те, що план реконструкції Собору Паризької Богоматері ухвалили ще місяць тому – оновлений вигляд Нотр-Даму буде максимально наближеним до того, який ми знали до пожежі, – дизайнери та архітектурні бюро продовжують фантазувати, якою могла б постати пам'ятка.

Цього разу неординарною пропозицією приголомшила студія дизайну Shepherd studio. Там бачать Нотр-Дам із рожевим надувним куполом, який слугував би дахом будівлі, пише Designboom.

Читайте також: У Нотр-Дамі відзвітували про відсутність пожертвувань від мільярдерів

При чому гігантська конструкція мала б бути рухомою. Вночі купол здіймався б над спорудою, наче він просто ширяє у повітрі, а вранці повернався б на своє місце.

Проект назвали "Божественне втручання": фото

Раніше також пропонували побудувати на місці згорілого шпилю дах з кришталю, язики полум'я, промінь світла, електричну або вітражну конструкцію. Фото незвичайтих пропозицій дивіться тут.

Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері?

Нотр-Дам або Собор Паризької Богоматері – одна з найпопулярніших пам'яток Парижа, яка є його своєрідною візиткою. Будівлю зводили майже 200 років – з середини ХІІ до середини XIV століття. 15 квітня 2019 року світові ЗМІ вибухнули новиною: частину Собору Паризької Богоматері охопила масштабна пожежа. Рятувальникам вдалось її ліквідувати через 9 годин. Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Президент Франції пообіцяв відновити Нотр-Дам.

Читайте також: Як виглядає Нотр-Дам де Парі після пожежі – дивіться тут.

Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)