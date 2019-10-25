Оголосили претендентів на премію M1 Music Awards: список
Щороку в Україні проходить музична премія M1 Music Awards, на якій нагороджують найкращих виконавців. Зірки українського шоу-бізнесу поборються за бажану нагороду в музичній премії за версією телеканалу М1.
Організаторами української церемонії є музичний телеканал M1 та компанія "Таврійські ігри". Усього заплановано 10 номінацій, серед яких оберуть одного найкращого виконавця, виконавицю чи гурт. Церемонія пройде у Києві 30 листопада у Палаці Спорту.
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П'ята за рахунком щорічна подія збере в одному залі найкращих представників музичної індустрії.
"Хіт року" спільно з радіостанцією "Хіт FM"
1. MONATIK – Love It Ритм
2. Беz обмеження – Зорі запалалі
3. Антитіла – Віріла
4. Время и Стекло – Дим
5. NK | Настя Каменських – Обіцяю
"Співак року"
1. MONATIK
2. ALEKSEEV
3. MELOVIN
4. Олег Винник
5. Сергій Бабкін
"Співачка року"
1. Michelle Andrade
2. Jamala
3. NK
4. Злата Огневич
5. Тіна Кароль
"Група року"
1. DZIDZIO
2. KADNAY
3. Mozgi
4. Время и Стекло
5. Воплі Відоплясова
"Прорив року"
1. MELOVIN – Ти
2. Артем Пивоваров – No.1
3. alyona alyona – Велика й смішна
4. КОРУПЦІЯ – Червоний оксамит
5. Alina Pash feat. FREEL – Чи не пили
"Кліп року"
1. Michelle Andrade – Hasta La Vista
2. TARABAROVA – Мені казково
3. NIKITA LOMAKIN – Віолончель
4. Тіна Кароль – Вабити
5. MONATIK – Щоразу
"Рок. Тільки Рок! "Спільно з радіостанцією" Радіо Рокс "
1. Антитіла – Віріла
2. THE HARDKISS – Коханці
3. Беz обмеження – Зорі запалалі
4. Тіна Кароль і Бумбокс – Безодня
5. Сергій Бабкін – Моє кохання
"Червона Рута" спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна"
1. Время и Стекло – Дим
2. Злата Огневич – Солодка кара
3. Віталій Козловський – Мала
4. NK | Настя Каменських – Обіцяю
5. М'ята – Там, де рай
"Dance Parade" спільно з радіостанцією "KISS FM"
1. Kishe – Цю ніч
2. MARUV – Siren Song
3. MONATIK – Love It Ритм
4. alyona alyona & Alina Pash – Падло
5. Время и Стекло – Дим
"Золотий грамофон" спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна"
1. Время и Стекло – Дим
2. Оля Цибульська – Дівчинка
3. Олег Винник – Роксолана
4. Тіна Кароль – Сила висоти
5. NK | Настя Каменських – Обіцяю