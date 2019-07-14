Оля Полякова публічно поглузувала зі свого образу: курйозне фотопорівняння

Українська співачка Оля Полякова приголомшила прихильників у мережі. Зірка показала один зі своїх сексапільних образів та показала подібне фото овочу.

Відповідні знімки з'явились на Instagram-сторінці Олі Полякової. Артистка похизувалась пікантним фото, на якому постала у шкіряній спідниці помаранчевого кольору та чорному топі. Вбрання підкреслило її струнку фігуру, а пишна зачіска нагадувала образ Насті Каменських.

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Проте запальна Оля Полякова вирішила порівняти свій знімок зі звичайною морквиною. Помаранчевий колір нагадував її спідницю, а поза зірки зі схрещеними ногами була такою ж, як і в овоча. У коментарі до допису співачка жартома запропонувала підписникам обрати краще фото, на що вони миттєво відреагували. Одні засипали Олю Полякову компліментами, а інші – обрали морквину.

"Полякової більше плюсів: вона корисна не лише для зору, але і для слуху", "Морквина, звичайно, яскравішою виглядає, багато фарб і більш оголена, але ноги трохи не симетричні, тому Оля", "А морква то з целюлітом", "Морква, звісно ж, від неї хоч користь", "Оля Полякова прекрасна кожен день в одязі і без, а ось оголену морква побачиш не щодня", – написали користувачі мережі.



Оля Полякова порівняла свій образ з морквою / Instagram / @polyakovamusic

Це не вперше Оля Полякова робить таке опитування серед підписників її блогу. Після того, як вона зайняла крісло зіркового тренера на "Х-факторі", артистка порівняла своє фото з Настею Каменських. Згодом з'явився її знімок зі ще одним суддею шоу – Олегом Винником. Співак став запрошеним артистом всього на один день кастингів, під час якого Оля Полякова і зробила знімок.