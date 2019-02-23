Оля Цибульська розіграла Лесю Нікітюк по телефону: кумедні деталі

В українському шоу-бізнесі не так багато зірок, які люблять посміятися над собою і часто це практикують. Цибульська та Нікітюк безумовно входять в цей список.

Під час інтерв'ю для проекту "Караоке на колесах", ведучий Слава Дьомін, запитав Цибульську, кому артистка надіслала останнє повідомлення. Цією загадковою персоною виявилася відома телеведуча Леся Нікітюк.

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Сам текст повідомлення Оля захотіла залишити в таємниці. Але із задоволенням подзвонила ведучій по FaceTime, адже знала, що вона теж в дорозі – повертається від батьків із Хмельницького.

Леся Іванівна, привіт! У мене запитали, кому останньому я надіслала смс-ку, я кажу – Нікітюк, а мені не вірять. Я й кажу, зараз наберу Лесю. Ми хочемо запитати только одне – скажи, а коли вийде нова серія "Орла і Решки"?

– вирішила пожартувати Оля.

Цибульській добре знайомо, наскільки часто у телевізійної колеги це питають і наскільки сильно воно їй набридло. Тим паче, в контексті останнього скандалу навколо телепроекту. Оля вирішила довершити цей жарт і запитала, у якій країні зараз Леся.

Я зараз в Стоянці, то така країна під Києвом,

– не розгубилася Нікітюк.

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