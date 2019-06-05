Організатори "Української пісні" зізнались, чи будуть серед хедлайнерів російські гастролери

17 серпня у Львові відбудеться одна з найгучніших світських подій – фестиваль "Українська пісня / Ukrainian Song Project". Організатори посилено готуються до проведення заходу та вже розкрили кілька деталей щодо хедлайнерів фестивалю. Зокрема, журналістам LifeStyle 24 вдалось дізнатись, чи вийдуть на сцену телепроекту російські гастролери.

Як переконує генеральний продюсер проекту Тарас Курчик, перед початком шоу всі артисти, які подають свої заявки, проходять ретельну перевірку. Так, представники "Української пісні" ознайомлюються не тільки з репертуаром вокалістів, але й місцем проведення їх виступів. Тому російські гастролери в жодному разі не вийдуть на сцену фестивалю.

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Проект "Українська пісня" першочергово є соціальним та має своє наповнення. Це національний контент... Артист – це своєрідний виробник продукту і ми повинні його підтримувати та давати різні можливості. Але водночас ми виступаємо за чистоту цього продукту: і в музиці, і в думках. Тому в нас є жорсткі обмеження, ми стежимо за тим, хто і де гастролює і аж тоді робимо висновки,

– заявив Тарас Курчик.

Водночас представники "Української пісні" поспішили оголосити двох інших хедлайнерів фестивалю. Ними стали співачка Тіна Кароль і зірка YouTube Jerry Heil, яка отримала всеукраїнську славу після треку "Охрана-отмєна". Окрім цього, на сцену "Української пісні" вийдуть гурт "Без обмежень", MELOVIN та польська група ENEJ. Для закордонних артистів залишається незмінним правило – вони повинні записати принаймні одну україномовну пісню.

"Головне завдання "Української пісні" – знайти ту молодь, зацікавити їх, дати ту надію, що їхній продукт буде почутий, і наш телепроект дозволить їм знайти продюсера, свою аудиторію, відкрити талант. Не треба кричати: "Стадіон, так стадіон", а дійсно робити якісну українську музику. Водночас для нас дуже важливо, щоб навіть гурти, які приїдуть з іншої держави, виконали принаймні одну пісню українською. Минулого року був польський гурт Chemi, які переклали пісню "Герой" з англійської. Цей трек отримав шалену популярність, він став звучати на багатьох радіостанціях", – зазначив Тарас Курчик.

Водночас організатори фестивалю "Українська пісня" запевняють, що врахували всі недоліки попереднього року та намагаються їх виправити. Зокрема, мова йде про затяжні паузи між виступами артистів.

"Ми зробили певні висновки і обов'язково їй виправимо: були часові відстані між виступами артистів. Розуміємо, що це людей, які прийшли на фестиваль, трішки напружувало. Тому наступний концерт не закінчиться о 2:30 ночі. Будемо ставити певні рамки і в організаційні моменти будемо прораховувати", – додав Тарас Курчик.