Памела Андерсон знялась для чоловічого глянцю: еротичні фото

Модель Памела Андерсон у 52 роки залюбки бере участь у провокативних зйомках та погоджується прикрашати чоловічі журнали. Днями у мережі опублікували чергові еротичні фото білявки, які підкорили її прихильників.

Памела Андерсон стала головною зіркою лютневого номера Maxim Australia. Для чоловічого глянцю вона залюбки приміряла сексуальні купальники, в яких підкреслила свій пишний бюст та струнку талію. 52-річна модель вже має досвід у зйомках для чоловічих журналів, тому розбурхала мережу досить провокативними знімками, які з'являться у новому випуску Maxim.

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На обкладинці глянцю Памела Андерсон постане перед читачами у білосніжному суцільному купальнику з глибоким вирізом. Вбрання було мокрим, тому можна побачити контури пишних грудей зірки. Ефектним акцентом став вечірній макіяж та крислатий капелюх, який личив гламурному образу Памели Андерсон. Не менш спекотними були й інші світлини: знаменита американка залюбки позувала перед камерою у костюмі для дайвінгу та сексуальних купальниках різного крою. На кожному кадрі Памела обирала нову позу, яку з легкістю можна назвати еротичною.



Памела Андерсон у чоловічому глянці / Maxim Australia

А от в інтерв'ю Памела Андерсон зізналась, що не кожен чоловік може підкорити її серце. Модель пояснила, що швидко втрачає інтерес, тому її обранець повинен завжди чомусь вчити її. Не оминула вона й досить гострої теми – гендерної рівності.

"Я хочу, щоби до мене ставилися як до жінки. Нині це небезпечний шлях – чоловікам складно зрозуміти, що їм "можна", і це є дещо паралізуючим ефектом цього прогресивного руху. Але ж рівність не означає ставати жіночними – просто будь чоловіком, будь чутливим, будь сильним, будь мудрим і просто будь добрим", – пояснила Памела Андерсон.