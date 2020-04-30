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Померла Ніна Кірсо – солістка гурту "Фристайл"

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Померла Ніна Кірсо
Померла Ніна Кірсо / Фото: Facebook / Nina Kirso

Співачка Ніна Кірсо померла у віці 56 років сьогодні, 30 квітня. Вона була солісткою попгурту "Фристайл", який був популярний у 1990-х. Про смерть виконавиці сповістила її сестра Алла на особистій сторінці у фейсбуці.

Кілька годин тому померла співачка Ніна Кірсо. Смерть зірки настала після тривалої бротьби за життя. У червні 2018 року вона впала в кому після інсульту, а її стан лише погіршувався. Сьогодні, 30 квітня, сестра солістки "Фристайлу" опублікувала прощальний допис у фейсбуці зі знаменитістю та повідомила про втрату. 

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"Годину тому не стало моєї улюбленої сестрички… Прошу молитов за новопредставлену рабу Божу Ніну", – написала сестра Алла. 

Відомо, що 1 червня 2018 року Ніна Кірсо перенесла інсульт, а вже наступного дня лікарі зробили їй операцію. Артистку знайшли непритомною у приватному будинку в Полтаві. За інформацією ЗМІ, знайомі їй телефонували, втім вона довгий час не відповідала на дзвінки, після чого вони поїхали до неї додому. Її чоловік (керівник, композитор і продюсер гурту "Фристайл") Анатолій Розанов із сином Максимом перебували в цей час на гастролях. 

Після інстульту жінка впала в кому, а на початку травня 2019 року рідні сповістили, що вона вийшла з коми. Однак стан її не покращився. Близькі інформували, що її очі відкриті, та у Ніни Кірсо немає концентрації, відтак назвати це приходом в себе ніяк не можна. 

Автор: Марина Джура
Теги: Втрати Новини LifeStyle LifeStyle
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