Популярна українська співачка TAYANNA приголомшила прихильників результатом нової фотосесії. Зірка знялася для чоловічого глянцю і постала перед камерою повністю оголеною.

TAYANNA стала героїнею нового випуску digital журналу для чоловіків XXL. Під час фотосесії вона постала перед камерою повністю оголеною та в пікантних вбраннях, які підкреслювали її спокусливі форми. Кадри з еротичної зйомки опублікували на сайті видання.

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TAYANNA є однією із найпривабливіших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона неодноразово хизувалася стрункою фігурою під час концертів чи у відеокліпах. Проте крайня фотосесія за участю зірки викликала фурор в мережі.

Знаменитість постала перед камерою, демонструючи оголене тіло. Звабливі образи додавали знімкам сексуальності. Артистка не побоялася показати свої принади та завела мережу надзвичайно спекотними світлинами. Там, де зірка була повністю оголеною, вона прикрила інтимну зону квіткою, а груди – руками.



TAYANNA на digital обкладинці журналу XXL / Фото: xxl.ua

У відвертому інтерв'ю виконавиця наголосила на тому, що сьогодні жінка повинна вміти відчувати свою красу. Вона зазначила, що своєю ніжністю жінки змінюють світ, спричиняють красу навколо. Потрібно працювати над своїм внутрішнім та зовнішнім світом, щоб бути прикладом для дітей, прихильників і навіть для тих, хто не любить себе.

Я, як і багато жінок, щоденно влаштовую своє життя, стаю сильнішою та відкритішою,

– зізналася TAYANNA.



Оголена TAYANNA позувала в еротичній фотосесії / Фото: xxl.ua



Співачка TAYANNA похизувалася оголеними сідницями / Фото: xxl.ua



Оголена TAYANNA / Фото: xxl.ua