Представники Victoria's Secret офіційно скасували легендарне шоу: відома причина

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Офіційно: шоу Victoria's Secret скасували / www.flare.com

Представники білизняного бренду Victoria's Secret не влаштують для прихильників щорічне грандіозне шоу. Таке рішення успішна компанія прийняла вперше за 25 років.

Ще влітку 2019 року у ЗМІ поширились чутки, що знамените шоу з "ангелами" Victoria's Secret не відбудеться. Однак досі офіційного підтвердження цій інформації не було. Як повідомляє Just Jared, 21 листопада головний фінансовий директор компанії Стюарт Бергдерфер зробив відповідну заяву, оголосивши про скасування показу. 

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"Ми вважаємо, що важливо розвивати маркетинг Victoria's Secret. Ми визнаємо і цінуємо, що комунікація бренду, пропозиції, емоційний зміст Victoria Secret – це, безумовно, важлива річ. Шоу було дуже важливою частиною для бренду в побудові бізнесу і чудовим маркетинговим ходом. І з врахуванням сказаного, ми з'ясовуємо, як просувати позиціонування бренду і найкраще доносити це до клієнтів", – зазначив Стюарт Бергдерфер.

Виявилось, що бренд Victoria's Secret мав значні фінансові проблеми, відтак його акції впали на 28% від початку 2019 року. Зменшились і прибутки білизняної компанії, про що неодноразово говорили у ЗМІ. Тому компанія вирішила зробити паузу та стабілізувати становище. 

Це бізнес, у якого були проблеми протягом трьох або чотирьох років, і буде потрібно якийсь час, щоб стабілізувати його і повернути його туди, де він повинен бути. Ми вважаємо, що найголовніше – це якість самого товару, якість нашого виконання і продажу в магазинах і в Інтернеті,
– додав Стюарт Бергдерфер.

Як відомо, 2019 роки став для Victoria's Secret одним з найскладнішим. Спершу рейтинги показу легендарного шоу впали до рекордних позначок. Погіршив ситуацію маркетинговий директор компанії Ед Разек. Він публічно заявив, що у шоу ніколи не буде транссексуальних моделей чи моделей з категорії plus-size, оскільки вони зіпсують казковість шоу. На таку заяву миттєво відреагували пишнотілі манекенниці, зокрема Тесс Голлідей. Вони закликали всіх жінок бойкотувати Victoria's Secret та змусити їх створювати білизну не тільки для худорлявих красунь.

Чимало жінок вийшли на акції протесту у всьому світі, звинувачують компанію у дискримінації. Після хвилі оголених страйків керівництво все ж вирішило відійти від стандартів та запросити до "ангелів" моделей зі значно пишнішими формами і транссексуальних дівчат. Вони вже взяли участь у фотосесії для Victoria's Secret та стали обличчям лінії білизни. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret
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