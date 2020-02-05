7 найочікуваніших прем'єр лютого: на що піти в кіно наприкінці зими

Нехай зима цьогоріч не потішила нас очікуваними морозами, все ж лютнева погода не найкраща для піших прогулянок. Тому редакція LifeStyle 24 традиційно підготувала для вас найкращі, на нашу думку, прем'єри лютого.

Поціновувачам якісного кіно доведеться відвідати кінотеатр в лютому щонайменше 4 рази. Адже кількість гарячих прем'єр, запланованих на завершальний місяць зими, не залишить вам вибору.

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Тож, що світовий кінематограф підготував для вас на найближчих 28 днів – читайте далі на LifeStyle 24.

1. "Хижі Пташки (та фантастична Гарлі Квін)" (Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn))

Дебютувати на великому екрані в лютому випала честь одному з найочікуваніших фільмів за останні кілька років. Фанати стрічки "Загін самогубців", знятої за мотивами коміксів DC, побачать улюблену Марго Роббі в образі шаленої Гарлі Квін. Що найцікавіше, зйомками вибухової прем'єри займалася компанія, яку заснувала голлівудська актриса, – LuckyChap Entertainment.

Світова прем'єра: 7 лютого 2020 року

Прем'єра в Україні: 6 лютого 2020 року



Постер до фільму "Хижі пташки" / IMDb

Сюжет: попри те, що творці стрічки до останнього приховують деталі синопсису, деякі подробиці таки з'явилися в мережі. Так, відомо, що у фільмі "Хижі пташки" розбійниця Гарлі Квін буде лідером жіночої команди лиходійок. Кожна з її вправних подруг буде пов'язна з певною пташкою. Їм разом доведеться протистояти злочинному світові Готема, на чолі якого стоїть бізнесмен Роман Сіоніс або ж Чорна Маска.

Головні ролі у фільмі зіграли Марго Роббі, Джерні Смоллетт-Белл, Мері Елізабет Вінстед, Дерек Вілсон, Стівен Вілья та Юен Мак-Грегор. Режисером фільму виступила Кеті Янь, яка раніше працювала на посаді журналіста у Wall Street Journal. Для неї даний проєкт стане другою роботою у великому кіно після "Мертвих свиней", що вийшли у 2018 році. Також Кеті Янь стала третьою жінкою-режисером, яка творила для кіновсесвіту DC. А в крісло сценариста сіла Крістіна Годсон, яка відома такими роботами: "Бамблбі" та "Під замком".

Хижі пташки: трейлер українською дивитися онлайн

2. "Чудовий день у нашому районі" (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Наступна прем'єра буде кардинально відрізнятися за жанром від попередньої. Якщо фільм з Гарлі Квін – це про фентезійні пригоди та бойове мистецтво від тендітних лиходійок, то стрічка "Чудовий день у нашому районі" – це про реальну історію реальної людини, що змінила свої погляди на життя. Прототипом головного героя став журналіст Том Юнод. Саме його зустріч з іншим головним героєм Роджерсом була адаптована для показу у кінотеатрі.

Світова прем'єра: 22 листопада 2019 року

Прем'єра в Україні: 6 лютого 2020 року



Кадр з фільму "Чудовий день у нашому районі" / IMDb

Сюжет: Журналіст Ллойд Фогель неодноразово нагороджувався за свої досягнення у цій індустрії. Його професіоналізм завжди залишається поза обговореннями і сумнівами. Однак, попри здобутки у журналістиці, він є циніком, який давно не вірить в альтруїзм, а якщо простіше – у безкорисну доброту. Якось перед ним ставлять мету – написати статтю для журналу Esquire про відомого телеведучого Фреда Роджерса. Все, що він знає про свого двоюрідного колегу – протягом багатьох десятиліть він був автором та ведучим відомого шоу для дітей. На його програмі виросло не одне покоління. Фогель намагається знайти нещирість Роджерса, а також хоче довести невідповідність популярного ведучого з його сценічним образом. Однак після тіснішого знайомства з телезіркою – його цинічні погляди на життя починають змінюватися.

Головні ролі в драмі зіграли Том Генкс, Крістін Латі, Венді Маккена, Меттью Різ, С'юзен Келечі Вотсон, Енріко Колантоні та .Кріс Купер. Цікаво! Готуючись до своєї ролі, Том Генкс провів багато годин за переглядом старих записів дитячої телепередачі.

Чудовий день у нашому районі: трейлер українською дивитися онлайн

3. "Портрет дівчини у вогні" (Portrait of a Lady on Fire)

Також на великий український екран у лютому вийде французький фільм-драма, створений режисеркою Селін Ск'ямма. У 2019 році стрічка брала участь в основній конкурсній програмі у змаганні за Золоту пальмову гілку та отримала Приз за найкращий сценарій на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі. Також кінокартина отримала Queer Palm за найкращий фільм ЛГБТ-тематики. Як ви вже зрозуміли, проєкт Ск'ямми буде дещо особливим.

Світова прем'єра: 19 травня 2019 року

Прем'єра в Україні: 6 лютого 2020 року



Кадр з фільму "Портрет дівчини у вогні" / IMDb

Сюжет: події у фільмі розгортаються на французькому острові в Бретані у XVIII столітті. Якщо бути точними, у 1770 році. В центрі синопсису – молода, однак перспективна художниця Маріанна. Вона отримує замовлення на весільний портрет дівчини на ім'я Елоїза. Для неї ця пропозиція є цілком звичайною, адже до цього часу їй довелося намалювати чимало подібним картин.

Їй відомо, що Елоїзу хочуть віддати заміж на перспективного та заможного нареченого з Мілану. Тож, він повинен побачити їй до весілля хоча б на полотні. Однак юна власниця розкішного маєтку на Франції з усіх сил пручається і відкараскується від весілля – вона не хоче заміж за італійського багатія. Саме тому жоден з попередніх художників так і не зміг перемалювати навіть риси її обличчя. Тому Маріанні довірили секретну місію. Протягом дня вона повинна проводити з юною панянкою багато часу, а ночами з пам'яті малювати її портрет. Маріанна дотримується усіх вказівок, однак несподівано для неї та її панни вони стають все ближчими одна з одною. Тепер вони двоє розуміють, що запланований шлюб насправді не обіцяє Елоїзі нічого хорошого.

Головні ролі у фільмі зіграли відомі французькі актори та актриси. Серед них – Ноемі Мерлан, Адель Енель, Луана Байрамі, Валерія Голіно, Крістель Барас, Арман Буланжер.

Портрет дівчини у вогні: трейлер українською дивитися онлайн

4. "Секс-бомба" (Bombshell)

Драматичний фільм "Секс-бомба" знятий на реальних подіях і розповідатиме він про те, що останнім часом активно і часто обговорюється в мережі – сексуальні домагання та насильство від "верхів", що зловживають своїм становищем. Про виробництво проєкту заговорили навесні 2017 року, незадовго після смерті колишнього засновника компанії та телеканалу від Fox News Роджера Ейлса. Він заснував його у 1966 році у Нью-Йорку.

Світова прем'єра: 10 грудня 2019 року

Прем'єра в Україні: 13 лютого 2020 року



Кадр з фільму "Секс-бомба" / IMDb

Сюжет: Роджер Ейлс – відомий та поважний засновник популярного американського каналу, штаб-квартира якого розташована у Нью-Йорку. Співпрацювати з ним бажають чи не всі компанії, а бути частиною його організації мріяло чимало знавців своєї справи. Однак не все було так гладко, як здавалося з першого погляду. Жінкам, які працювали на каналі, було що розповісти про залаштунки роботи. Ба більше, їм вдалося похитнути його бетонний авторитет. Щойно у Гретхен Карлсон закінчився контракт з Fox News, вона звільнилася з каналу і подала до суду на екскерівника за сексуальні домагання. Після її відвертостей щодо звинувачень долучилися й інші співробітниці, підтверджуючи, що їхній колишній керівник дозволяв собі неприпустиму поведінку.

В головних ролях у фільмі "Секс-бомба" знялися Ніколь Кідман, Марго Роббі та Шарліз Терон. Також у фільмі зіграли Еліс Ів, Аланна Юбак, Кейт Маккінон, Мадлен Зіма та Ешлі Ґрін.

Секс-бомба: трейлер українською дивитися онлайн

5. "Їжак Сонік" (Sonic the Hedgehog)

Щось цікаве для переглядів у лютому знайдуть для себе і маленькі відвідувачі кінотеатру. До великого релізу готується фантастичний бойовик "Їжак Сонік". Що цікаво, у повнометражному мультфільмі поєднуватимуться анімаційні картини та персонажі з живими та реальними акторами. Додамо, що створення проєкту зайняло близько семи років. Компанія Sony придбала права на екранізацію відомої гри ще у 2013 році. Однак у 2017 готовий фільм перекупила студія Paramount Pictures і оголосила про прем'єру на 2019 рік.

Світова прем'єра: 13 лютого 2020 року

Прем'єра в Україні: 13 лютого 2020 року



Постер до мультфільму "Їжак Сонік" / IMDb

Сюжет: хлопчина на ім'я Том працює в поліції і мріє зробити приголомшливу кар'єру. Однак йому постійно щось заважає. Аж якось він зустрічає дивну істоту, яка схожа на їжака. Ним виявляється прибулець Сонік. Новий знайомий Тома – неабияка знахідка для нього. Найважливіша – їжак може рухатися з величезною швидкістю, яка не під силу жодній земній техніці. Однак місцевій владі не до вподоби швидкий прибулець. Тому, щоб впіймати його, влада наймає злого й безжального доктора Айво Роботніка, відомого також як Еггман. Цей навіжений науковець має на меті не лише спіймати Соніка, але й підкорити собі усю планету.

Їжак Сонік: трейлер українською дивитися онлайн

6. "Мій пес ідіот" (My Dog Stupid)

Також напередодні Дня всіх закоханих в українських кінотеатрах стартує показ французького комедійного фільму з назвою "Мій пес Ідіот". Що найцікавіше, і сценарієм, і режисурою, і над головною роллю працював один і той самий французький кінотворець – Іван Атталь. А друга головна роль дісталася його цивільній дружині. Синопсис фільму базується на однойменній книзі Джона Фанте, яка була випущена після його смерті, у 1986 році.

Світова прем'єра: 30 жовтня 2019 року

Прем'єра в Україні: 13 лютого 2020 року



Кадр з фільму "Мій пес Ідіот" / IMDb

Сюжет: одного з головних персонажів фільму звати Ідіот. Він – великий, брудний, неслухняний, а також дещо агресивний, проте дуже харизматичний бездомний пес. Всі ці якості важать приблизно 80 кілограмів. За сюжетом, письменник Генрі знаходить бездомного собаку у своєму саду. Він вирішує всиновити його. І, як виявиться пізніше, його дивакувата дружба з псом піде його сім'ї на користь. Подружжя, яке, здавалося б, вижило себе, вирішить почати все спочатку.

Головні ролі у фільмі зіграли Іван Атталь, Шарлотта Генсбур , Ерік Руф, Паскаль Арбійо, Бен Атталь, Адель Вісм.



Мій пес Ідіот: трейлер українською дивитися онлайн

7 ."Проти всіх ворогів" (Seberg)

Ще одна стрічка, знята на реальних подіях, вийде на українські екрани наприкінці лютого. В основу фільму "Проти всіх ворогів" (Seberg) покладено реальну історію життя досить відомої людини. Сценарій, який написав Бенедикт Ендрюс, написано за біографією відомої французької акторки 60-х років Джин Сіберг.

Світова прем'єра: 30 серпня 2019 року

Прем'єра в Україні: 27 лютого 2020 року



Джин Сіберг та Крістен Стюарт у ролі Джин Сіберг / Колаж: LifeStyle 24

Сюжет: Будучи висхідною зіркою і переживаючи пік кар'єри, французька кіноактриса взялася виступати за права афроамериканців та корінних народів США. Зі знаменитості в індустрії кіно Джин Сіберг перетворилася на скандальну селебріті державного рівня. Після гучних виступів і заяв акторки у ФБР завели на неї справу з метою проведення розвідувальної операції. За Джин прикріпили агента, який був змушений стежити за нею, а попри те – здійснювати провокаційні операції. В процесі дорученої йому справи молодий шпигун, метою якого було перетворитися у тінь Сіберг, несподівано стає одним із головних персонажів історії.

Головну роль зіграла Крістен Стюарт, а виконувати роль агента та скласти компанію найкращій акторці десятиліття випало Ентоні Макі, який відомий за фільмом "Месники".

Проти всіх ворогів: трейлер українською

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