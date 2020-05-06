Принц Гаррі відмовився від королівського хобі через Меган Маркл, – ЗМІ

Меган Маркл внесла чимало змін у життя британської королівської родини. Так, вперше в історії монархії герцоги склали королівські обов'язки та переїхали до США. Окрім цього, саме Меган вплинула на хобі принца Гаррі: чоловік відмовився від полювання та навіть продав свою рушницю.

Меган Маркл ніколи не схвалювала захоплення принца Гаррі та його родини полюванням. Це хобі представників королівської родини герцогиня Сассекська вважає жорстоким, тому після весілля попросила чоловіка відмовитись від полювання. Як повідомляє The Sun, принц Гаррі виконав прохання дружини та навіть продав свої мисливські рушниці, вартість яких перевищує 60 тисяч доларів.

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Внук Єлизавети ІІ позбувся зброї ще в грудні 2019 року, коли пара ще планувала переїхати з Великої Британії. Власником королівської зброї став мисливець, який був в захваті від покупки.

Він купив рушниці не тому, що вони належали Гаррі, але був дуже задоволений, коли дізнався про це. Це чудова зброя, і мисливець дуже задоволений ними, але він не з тих людей, які хочуть хвалитися своїми речами,

– розповів інсайдер.

Інформацію про відмову принца Гаррі від полювання підтвердила і зоозахисниця Джейн Гудолл. Вона підтримує з герцогами Сассекськими дружні зв'язки, тому не з чуток знає, наскільки Меган зраділа, коли її чоловік позбувся зброї.

"Я думаю, що Гаррі більше не буде це робити, тому що Меган не любить полювання. Вважаю, що для нього в цьому сенсі все скінчено", – додала Джейн Гудолл.

Як відомо, полювання у королівській родині – це багаторічна традиція і хобі всіх чоловіків. Щороку принц Чарльз зі своїми синами Вільямом і Гаррі відправлявся у ліс Сандрінгему, де у них є маєток. Цей день у королівській родині називають Boxing Shoot Day. Після цього всі нащадки Єлизавети ІІ збирались на святкову вечерю, де куштували приготовлену здобич.

Вже у грудні 2018 року принц Гаррі вперше порушив традицію. На прохання Меган Маркл він не поїхав до Сандрінгему.