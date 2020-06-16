Королівська родина Швеції невдовзі відзначатиме 10-у річницю шлюбу принцеси Вікторії та принца Даніеля. Через пандемію жодних урочистостей не буде. Водночас з нагоди ювілейної дати подружжя взяло участь у розкішній фотосесії, яку провели у палаці.

Знімки з'явились на офіційному сайті королівської родини Швеції та одразу ж привернуло увагу всіх світових ЗМІ. Для фотосесії принцеса Вікторія обрала три розкішні сукні білого, синього та пудрового кольорів. Кожне вбрання було по-королівському розкішним, а один з образів майбутня королева Швеції доповнила тіарою.

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Нові фото принцеси і принца Швеції / Фото: Пресслужба палацу

Наразі Вікторія є єдиною у світі принцесою, яка є першою у черзі на престол. Окрім цього, якщо вона зійде на трон після Карла Густава XVI, вона буде першою королевою за всю історію Швеції.

Саме через це у виборі чоловіка Вікторія була досить прискіпливою. Однак полонити її серце вдалось приватному фітнес-тренеру Даніелю. Принцеса була знайома з чоловіком з 2002 року, однак закохані тривалий час приховували роман не тільки від громадськості, але й від представників монархії. І тільки у 2009-му з'явились перші чутки про можливі заручини, після чого Вікторія та Даніель офіційно підтвердили це.

Весільна церемонія пройшла у Стокгольмі 19 червня 2010 року, а розкішна сукня принцеси Вікторії і досі викликає захват у ЗМІ.



Весілля принцеси Швеції Вікторії та Даніеля / Фото: Пресслужба палацу

Королівське подружжя живе у сімейному палаці та виховує двох дітей – 8-річну Естель та 4-річного Оскара.