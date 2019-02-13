Привітання з Днем Святого Валентина: найкраща підбірка

14 лютого 2019 року закохані пари святкують День Святого Валентина. Для хлопця та дівчини, які кохають одне одного – це справжнє казкове свято, яке оповите романтикою, любов'ю та ніжністю. Тож у цей чудовий день, ми підібрали найкращі привітання з Днем Валентина, якими ви можете привітати своїх половинок.

День закоханих – єдиний найромантичніший час у році, коли можна не соромитися своїх почуттів і варто їх проявляти словами, подарунками та квітами. Найкращі привітання черпайте у нашому матеріалі.

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Привітання з Днем Святого Валентина для коханої у прозі

Моя кохана! Виблискуй, наче зірка, розквітай, як троянда, літай, як птах, посміхайся і радій. Знову і знову надихай мене, будь розумницею, красунею, але головне – будь щасливою. Люблю тебе! З Днем Святого Валентина!



Привітання з Днем закоханих

У день всіх закоханих шлю тобі, моя маленька, гарячий імпульс своєї любові. Нехай він зігріє тебе в цей лютневий день, розтопить лід непорозумінь, розжене хмари тривог і подарує тобі ласкавий промінь моєї ніжності.

***

З Валентиновим днем, золотко! Знай, моя любов до тебе величезна, наче океан, і яскрава, наче квіткова поляна, тому це солодке почуття охоплює мене без залишку!

***

Я не вірив, що існують дівчата без недоліків, поки мені життя не подарувало тебе, кохана. Зі святом любові тебе, хай романтика сьогоднішнього дня оселиться в душі назавжди.

***

Рожевощокий карапуз Купідон вже зачесав свої золоті кучері, нагострив стріли, міцніше натягнув тятиву і, жваво махаючи крильцями, поспішає до тебе з моєю валентинкою. З святом тебе, кохана!

***

Моя люба дівчинка! Нехай наша нескінченна любов буде схожа на сонце, зігріваючи ніжністю і пристрастю серця і наповнюючи світлом ласки і добра душі! З Днем закоханих!



Привітання з Днем Святого Валентина для коханої у віршах

Мої ти думки захопила,

І моє серце полонила,

Радості великої лавина,

Кохана, з днем Валентина.

З Днем закоханих!

Любов – це диво,

Танець метеликів,

солодкий нектар,

Благодать, що зо мною всюди,

Це ти – мій божественний дар!

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З днем Валентина вітаю Тебе, кохана моя!

Я просто бажаю ніжності, щоб цвіла душа твоя!

***

Нехай тобі радість завжди посміхається,

Краще тільки, рідна, трапляється,

Щоб щасливою завжди ти була,

Щоб завжди оточувала краса!

Я в день закоханих тобі повторю,

Що безмежно тебе я люблю,

Ти найкраща, найрідніша людина,

І я хочу, щоб так було постійно!

***

Добра моя господине,

Шлю вітання я тобі,

Хай усе погане згине,

Ти живи лиш у добрі.

Все для тебе зроблю, мила,

Зірку з неба досягну,

З дна морського візьму перли,

Бо тебе лиш я люблю!

***

Будь завжди весела й добра,

При потребі будь хоробра

Працьовита, не ледаща,

Серед всіх жінок – найкраща.

З дітьми строга будь й ласкава,

Гарна будь, як тая пава,

Не однакова будь – різна,

А для мене – тільки ніжна!

Привітання з Днем Святого Валентина для коханого у прозі

У цей день Святого Валентина мене тішить думка, що у нас було з тобою було дуже багато щасливих Днів Святого Валентина. Давай цей день зробимо ще щасливішим!



Привітання з 14 лютого в День усіх закоханих

Тому єдиному чоловіку, чиї слова і любов чіпали моє серце, чия увага для мене дорожче золота і алмазів, в День Святого Валентина я дарую привітання і в додаток до подарунка – ніжний поцілунок! І, звичайно, я бажаю тобі бути справді щасливим! Я знаю, що в твоєму житті буде море успіху і процвітання!

***

Наша любов тиха і спокійна, і хай у ній немає подвигів і шекспірівських пристрастей, вона для мене найпрекрасніша і дивна на світі! Сьогодні я вітаю тебе з Днем усіх закоханих і щиро бажаю, щоб справдилися твої мрії і задуми, і щоб кожен день був казкою і найкращим днем!

*** Найпрекрасніше почуття на землі – любов! Сьогодні мені є, з ким розділити її, і я вітаю тебе з чудовим святом – Днем Святого Валентина! Нехай Доля обдаровує тебе всім, що тільки потрібно людині для щастя, всім, чого тільки вартий справжній чоловік! Нехай кожен твій день починається з посмішки, а мрії – виконуються!



http://pozdravlenye.com/ukrpozdr.php?cat=74 http://pozdravlenye.com/ukrpozdr.php?cat=7 Я люблю тебе кожними секундами, хвилинами, годинами, днями, і ночами. Тижнями, місяцями, роками і століттями... Ми знайшли один одного серед мільйона, і тепер ми дві половинки одного великого серця. Якщо ти так не вважаєш, то я не зможу більше жити, бо серце не може битися тільки наполовину.

Привітання з Днем Святого Валентина для коханого у віршах

Орел гордий

Мій коханий,

Ясний погляд,

Чистий зір,

Мудрий будь,

і будь ти добрий,

Лиш тебе люблю, повір!

***

Кохаю тебе, мій коханий,

Кохаю в сні і наяву,

Кохаю від ночі й до рання

Тобою одним я живу.



Привітання коханому в прозі з Днем Святого Валентина

Я стану солодкою мармулядою,

щоб ти мене скуштував;

Я стану найбільшою в світі принадою,

щоб ти мене всюди шукав;

Я стану ласкавим травневим сонечком,

щоб ти мене завжди чекав;

Я стану пухнастим сіреньким котиком,

щоб ти мене завжди кохав!

***

Із чудовим днем любові

Щирі сердечні вітання,

Хай буде у житті доволі

І ласки й ніжності й кохання!

***

В День Святого Валентина

Поцілунком ніжним вітаю,

Серце тобі я дарую своє —

Пам’ятай, що тебе я кохаю!

***

Валентинку я пишу

Й твого серденька прошу.

Бо давно уже моє

Мені дихать не дає.

Тільки-но тебе побачу,

Задихаюся неначе

Подаруй мені любов —

Серце битиметься знов.