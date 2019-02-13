Привітання з Днем Святого Валентина: найкраща підбірка

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Привітання з Днем Святого Валентина - вітання з 14 лютого 2019 у прозі та віршах
Привітання з Днем Святого Валентина / 24 канал

14 лютого 2019 року закохані пари святкують День Святого Валентина. Для хлопця та дівчини, які кохають одне одного – це справжнє казкове свято, яке оповите романтикою, любов'ю та ніжністю. Тож у цей чудовий день, ми підібрали найкращі привітання з Днем Валентина, якими ви можете привітати своїх половинок.

День закоханих – єдиний найромантичніший час у році, коли можна не соромитися своїх почуттів і варто їх проявляти словами, подарунками та квітами. Найкращі привітання черпайте у нашому матеріалі. 

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Привітання з Днем Святого Валентина для коханої у прозі

Моя кохана! Виблискуй, наче зірка, розквітай, як троянда, літай, як птах, посміхайся і радій. Знову і знову надихай мене, будь розумницею, красунею, але головне – будь щасливою. Люблю тебе! З Днем Святого Валентина!

Привітання з Днем закоханих
Привітання з Днем закоханих

У день всіх закоханих шлю тобі, моя маленька, гарячий імпульс своєї любові. Нехай він зігріє тебе в цей лютневий день, розтопить лід непорозумінь, розжене хмари тривог і подарує тобі ласкавий промінь моєї ніжності.

***

З Валентиновим днем, золотко! Знай, моя любов до тебе величезна, наче океан, і яскрава, наче квіткова поляна, тому це солодке почуття охоплює мене без залишку!

***

Я не вірив, що існують дівчата без недоліків, поки мені життя не подарувало тебе, кохана. Зі святом любові тебе, хай романтика сьогоднішнього дня оселиться в душі назавжди.

***

Рожевощокий карапуз Купідон вже зачесав свої золоті кучері, нагострив стріли, міцніше натягнув тятиву і, жваво махаючи крильцями, поспішає до тебе з моєю валентинкою. З святом тебе, кохана!

***

Моя люба дівчинка! Нехай наша нескінченна любов буде схожа на сонце, зігріваючи ніжністю і пристрастю серця і наповнюючи світлом ласки і добра душі! З Днем закоханих!
 

Привітання з Днем Святого Валентина для коханої у віршах

Мої ти думки захопила,
І моє серце полонила,
Радості великої лавина,
Кохана, з днем Валентина.

Привітання з Днем закоханих

З Днем закоханих!
Любов – це диво,
Танець метеликів,
солодкий нектар,
Благодать, що зо мною всюди,
Це ти – мій божественний дар!

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З днем Валентина вітаю Тебе, кохана моя!
Я просто бажаю ніжності, щоб цвіла душа твоя!

***

Нехай тобі радість завжди посміхається,
Краще тільки, рідна, трапляється,
Щоб щасливою завжди ти була,
Щоб завжди оточувала краса!
Я в день закоханих тобі повторю,
Що безмежно тебе я люблю,
Ти найкраща, найрідніша людина,
І я хочу, щоб так було постійно!

***

Добра моя господине,
Шлю вітання я тобі,
Хай усе погане згине,
Ти живи лиш у добрі.
Все для тебе зроблю, мила,
Зірку з неба досягну,
З дна морського візьму перли,
Бо тебе лиш я люблю!

***

Будь завжди весела й добра,
При потребі будь хоробра
Працьовита, не ледаща,
Серед всіх жінок – найкраща.
З дітьми строга будь й ласкава,
Гарна будь, як тая пава,
Не однакова будь – різна,
А для мене – тільки ніжна!

Привітання з Днем Святого Валентина для коханого у прозі

У цей день Святого Валентина мене тішить думка, що у нас було з тобою було дуже багато щасливих Днів Святого Валентина. Давай цей день зробимо ще щасливішим!

Привітання коханому в прозі
Привітання з 14 лютого в День усіх закоханих 

Тому єдиному чоловіку, чиї слова і любов чіпали моє серце, чия увага для мене дорожче золота і алмазів, в День Святого Валентина я дарую привітання і в додаток до подарунка – ніжний поцілунок! І, звичайно, я бажаю тобі бути справді щасливим! Я знаю, що в твоєму житті буде море успіху і процвітання!

***
Наша любов тиха і спокійна, і хай у ній немає подвигів і шекспірівських пристрастей, вона для мене найпрекрасніша і дивна на світі! Сьогодні я вітаю тебе з Днем усіх закоханих і щиро бажаю, щоб справдилися твої мрії і задуми, і щоб кожен день був казкою і найкращим днем!
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Найпрекрасніше почуття на землі – любов! Сьогодні мені є, з ким розділити її, і я вітаю тебе з чудовим святом – Днем Святого Валентина! Нехай Доля обдаровує тебе всім, що тільки потрібно людині для щастя, всім, чого тільки вартий справжній чоловік! Нехай кожен твій день починається з посмішки, а мрії – виконуються!
 
***
Я люблю тебе кожними секундами, хвилинами, годинами, днями, і ночами. Тижнями, місяцями, роками і століттями... Ми знайшли один одного серед мільйона, і тепер ми дві половинки одного великого серця. Якщо ти так не вважаєш, то я не зможу більше жити, бо серце не може битися тільки наполовину.
http://pozdravlenye.com/ukrpozdr.php?cat=74 http://pozdravlenye.com/ukrpozdr.php?cat=7

Привітання з Днем Святого Валентина для коханого у віршах

Орел гордий
Мій коханий,
Ясний погляд,
Чистий зір,
Мудрий будь,
і будь ти добрий,
Лиш тебе люблю, повір!

***

Кохаю тебе, мій коханий,
Кохаю в сні і наяву,
Кохаю від ночі й до рання
Тобою одним я живу.

Привітання коханому в прозі з Днем Святого Валентина
Привітання коханому в прозі з Днем Святого Валентина

Я стану солодкою мармулядою,
щоб ти мене скуштував;
Я стану найбільшою в світі принадою,
щоб ти мене всюди шукав;
Я стану ласкавим травневим сонечком,
щоб ти мене завжди чекав;
Я стану пухнастим сіреньким котиком,
щоб ти мене завжди кохав!

***

Із чудовим днем любові
Щирі сердечні вітання,
Хай буде у житті доволі
І ласки й ніжності й кохання!

***

В День Святого Валентина
Поцілунком ніжним вітаю,
Серце тобі я дарую своє —
Пам’ятай, що тебе я кохаю!

***

Валентинку я пишу
Й твого серденька прошу.
Бо давно уже моє
Мені дихать не дає.
Тільки-но тебе побачу,
Задихаюся неначе
Подаруй мені любов —
Серце битиметься знов.

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Теги: LifeStyle Новини культури День Валентина Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: 24 канал
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