Привітання з Днем Святого Валентина: найкраща підбірка
14 лютого 2019 року закохані пари святкують День Святого Валентина. Для хлопця та дівчини, які кохають одне одного – це справжнє казкове свято, яке оповите романтикою, любов'ю та ніжністю. Тож у цей чудовий день, ми підібрали найкращі привітання з Днем Валентина, якими ви можете привітати своїх половинок.
День закоханих – єдиний найромантичніший час у році, коли можна не соромитися своїх почуттів і варто їх проявляти словами, подарунками та квітами. Найкращі привітання черпайте у нашому матеріалі.
Читайте також: День святого Валентина: історія виникнення свята 14 лютого
Привітання з Днем Святого Валентина для коханої у прозі
Моя кохана! Виблискуй, наче зірка, розквітай, як троянда, літай, як птах, посміхайся і радій. Знову і знову надихай мене, будь розумницею, красунею, але головне – будь щасливою. Люблю тебе! З Днем Святого Валентина!
Привітання з Днем закоханих
У день всіх закоханих шлю тобі, моя маленька, гарячий імпульс своєї любові. Нехай він зігріє тебе в цей лютневий день, розтопить лід непорозумінь, розжене хмари тривог і подарує тобі ласкавий промінь моєї ніжності.
***
З Валентиновим днем, золотко! Знай, моя любов до тебе величезна, наче океан, і яскрава, наче квіткова поляна, тому це солодке почуття охоплює мене без залишку!
***
Я не вірив, що існують дівчата без недоліків, поки мені життя не подарувало тебе, кохана. Зі святом любові тебе, хай романтика сьогоднішнього дня оселиться в душі назавжди.
***
Рожевощокий карапуз Купідон вже зачесав свої золоті кучері, нагострив стріли, міцніше натягнув тятиву і, жваво махаючи крильцями, поспішає до тебе з моєю валентинкою. З святом тебе, кохана!
***
Моя люба дівчинка! Нехай наша нескінченна любов буде схожа на сонце, зігріваючи ніжністю і пристрастю серця і наповнюючи світлом ласки і добра душі! З Днем закоханих!
Привітання з Днем Святого Валентина для коханої у віршах
Мої ти думки захопила,
І моє серце полонила,
Радості великої лавина,
Кохана, з днем Валентина.
З Днем закоханих!
Любов – це диво,
Танець метеликів,
солодкий нектар,
Благодать, що зо мною всюди,
Це ти – мій божественний дар!
Читайте також: Смс привітання на День Святого Валентина
З днем Валентина вітаю Тебе, кохана моя!
Я просто бажаю ніжності, щоб цвіла душа твоя!
***
Нехай тобі радість завжди посміхається,
Краще тільки, рідна, трапляється,
Щоб щасливою завжди ти була,
Щоб завжди оточувала краса!
Я в день закоханих тобі повторю,
Що безмежно тебе я люблю,
Ти найкраща, найрідніша людина,
І я хочу, щоб так було постійно!
***
Добра моя господине,
Шлю вітання я тобі,
Хай усе погане згине,
Ти живи лиш у добрі.
Все для тебе зроблю, мила,
Зірку з неба досягну,
З дна морського візьму перли,
Бо тебе лиш я люблю!
***
Будь завжди весела й добра,
При потребі будь хоробра
Працьовита, не ледаща,
Серед всіх жінок – найкраща.
З дітьми строга будь й ласкава,
Гарна будь, як тая пава,
Не однакова будь – різна,
А для мене – тільки ніжна!
Привітання з Днем Святого Валентина для коханого у прозі
У цей день Святого Валентина мене тішить думка, що у нас було з тобою було дуже багато щасливих Днів Святого Валентина. Давай цей день зробимо ще щасливішим!
Привітання з 14 лютого в День усіх закоханих
Тому єдиному чоловіку, чиї слова і любов чіпали моє серце, чия увага для мене дорожче золота і алмазів, в День Святого Валентина я дарую привітання і в додаток до подарунка – ніжний поцілунок! І, звичайно, я бажаю тобі бути справді щасливим! Я знаю, що в твоєму житті буде море успіху і процвітання!
Привітання з Днем Святого Валентина для коханого у віршах
Орел гордий
Мій коханий,
Ясний погляд,
Чистий зір,
Мудрий будь,
і будь ти добрий,
Лиш тебе люблю, повір!
***
Кохаю тебе, мій коханий,
Кохаю в сні і наяву,
Кохаю від ночі й до рання
Тобою одним я живу.
Привітання коханому в прозі з Днем Святого Валентина
Я стану солодкою мармулядою,
щоб ти мене скуштував;
Я стану найбільшою в світі принадою,
щоб ти мене всюди шукав;
Я стану ласкавим травневим сонечком,
щоб ти мене завжди чекав;
Я стану пухнастим сіреньким котиком,
щоб ти мене завжди кохав!
***
Із чудовим днем любові
Щирі сердечні вітання,
Хай буде у житті доволі
І ласки й ніжності й кохання!
***
В День Святого Валентина
Поцілунком ніжним вітаю,
Серце тобі я дарую своє —
Пам’ятай, що тебе я кохаю!
***
Валентинку я пишу
Й твого серденька прошу.
Бо давно уже моє
Мені дихать не дає.
Тільки-но тебе побачу,
Задихаюся неначе
Подаруй мені любов —
Серце битиметься знов.