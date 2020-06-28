Американська модель – прихильниця екстравагантних образів та сміливих фешн-рішень. Як власниця бренду білизни й купальників, Емілі Ратажковскі точно знає, як не залишитися поза увагою публіки. Зірка влаштувала прогулянку з чоловіком у прозорому костюмі власної марки й засвітила апетитні форми.

Нещодавно Емілі Ратажковскі перефарбувалась у білявку. Не встигли у пресі вщухнути новини про зміну її іміджу, як знаменитість дала новий привід для обговорення. Разом з чоловіком продюсером Себастьяном Бір-Маклардом вона влаштувала посткарантинну прогулянку вулицями Нью-Йорка у прозорому костюмі, який показала на особистій сторінці в інстаграмі.

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На Емілі обтислі сорочка та штани з прозорої тканини коричневого відтінку з оригінальним помаранчево-білим принтом. Під зухвалий костюм бренду Inamorata вона одягла чорний комплект білизни, який спокусливо акцентував на її пружних сідницях та пишних грудях. До слова, й без того відверте декольте модель залишила розстебнутим.

Емілі Ратажковскі власним прикладом довела, що пляжні образи можна обирати навіть для публічних виходів у мегаполісах, поєднавши вбрання з білими кросівками та елегантною чорною сумочкою. Проте на такий сміливий вихід наважиться не кожна модниця.



Емілі Ратажковскі прогулялась у прозорому костюмі / Фото Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі прогулялась у прозорому костюмі / Фото Instagram / @emrata