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Актор Джуд Лоу зізнався, що мріє вшосте стати батьком

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Джуд Лоу рассказал о детях и жене / www.justjared.com

Пока одни голливудские звезды не спешат иметь потомков, 47-летний Джуд Лоу уже мечтает о шестом ребенке. Сейчас он женат на психологе Филиппе Коэн, и хочет воспитывать с ней общего сына или дочь.

Как актер рассказал в интервью The Telegraph, после встречи с Филиппой его жизнь изменилась. Теперь Джуда Лоу сложно назвать ловеласом, так как он безумно влюблен в свою жену и не ищет больше ни одну другую женщину, о чем охотно заявил журналистам.

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"Мне посчастливилось быть с тем человеком, с кем я получаю больше удовольствия, чем когда-либо в своей жизни. У нас стабильная, здоровая и вообще прекрасная семейная жизнь. Это касается и моих детей", – поделился он.

После предыдущих отношений Джуд Лоу имеет 5 потомков, которым старается уделять свободное время. Однако на этом актер не хотел бы останавливаться и мечтает, что когда-нибудь его возлюбленная Филиппа Коэн родит их общего ребенка.

Мои дети уже подросли, а так хочется еще одного маленького! Ведь это самое большое счастье, с малышами очень весело. Я безумно люблю свою жену и хочу, чтобы у нас с Филиппой появился общий ребенок,
– рассказал Джуд Лоу.

Джуд Лоу з дружиною
Джуд Лоу с женой / ET Canada

На Филиппе Коэн актер женился в апреле 2019 года. Это вторая женщина, с которой Джуд Лоу пошел к алтарю и обменялся обетами. Ранее голливудскому красавчику приписывали десятки романов со знаменитыми моделями и актрисами, поэтому он может с легкостью называться многодетным отцом. В первом браке с Сэди Фрост у него родилось трое детей – сыновья Рафферти и Руди и дочь Айрис. Кроме этого, в отношениях с Самантой Берк Джуд Лоу стал отцом Софии, а после романа с Кэтрин Гардинг – дочери Ады. Со всеми потомками актер поддерживает связь и выполняет свои обязанности.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные дети
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