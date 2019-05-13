Алина Кабаева родила двойню: что известно об отношениях спортсменки с Путиным

Иностранные СМИ 13 мая облетела неожиданная весть, которая пока не имеет официального подтверждения – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню от Владимира Путина.

Согласно информации инсайдеров издания dom2life, Кабаева стала мамой 7 мая и рожала в Москве – в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. На время ее пребывания в клинике весь этаж, на котором располагалась ее VIP-палата, переселили в комнаты на других этажах. Имена новорожденных, отца детей и вообще факт их появления держат в секрете. Одна из помощниц Кабаевой отметила, что команда бывшей спортсменки не комментирует никаких слухов.

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Стала Кабаева матерью или нет, но российской спортсменке уже давно приписывают роман с руководителем Кремля, поэтому мы решили вспомнить, что ранее уже упоминалось в СМИ об их вероятном романе.

Личная жизнь Алины Кабаевой

Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в столице Узбекистана, Ташкенте. Воспитание в спортивной семье особенно отразилось на юной девочке, ведь ее отец был известным футболистом, а мать занималась баскетболом. После почти 25 лет спортивной карьеры девушка подалась в политику, соответственно, завязала тесные связи с российскими руководителями страны.

В течение трех лет (2002-2005) в СМИ поговаривали о романе Кабаевой с капитаном милиции Давидом Муселиани, который был старше ее на 14 лет. Развитие отношений дошло до свадьбы, а о деталях приготовлений сама же Алина впервые рассказала в интервью журналу "Семь дней" в 2004 году. Уже в 2006 году она рассталась с любимым, назвав это обоюдным согласием. В июле 2013 года в интервью журналу "Большой спорт" Кабаева заявила, что у нее нет детей.



Алина Кабаева и Давид Муселиани

Связь с Владимиром Путиным

О возможных любовных отношениях Владимира Путина и Алины Кабаевой российские и иностранные СМИ неоднократно упоминали в своих материалах, иногда даже отмечая, что спортсменка является будто бы матерью его двух внебрачных детей. В апреле 2008 года мир впервые облетела новость, что у Алины Кабаевой и тогдашнего Президента РФ Владимира Путина планируется свадьба. Такая информация появилась в издании "Московский корреспондент". Эту статью перепечатали такие именитые мировые СМИ, как Spiegel, Stern, Die Welt, Die Presse. Реакция самой Кабаевой и Путина не заставила себя ждать: пресс-секретарь спортсменки потребовала опровержения информации, а сам Путин на пресс-конференции в Сардинии всего через неделю после публикации заверил, что в этой истории "нет ни одного слова правды".

Уже через несколько дней после публикации владелец издания "Московский корреспондент" Александр Лебедев закрыл его, объясняя этот шаг нерентабельностью газеты. А иностранный сайт The Daily Beast, ссылаясь на неизвестные источники, в то же время утверждал, что издание прекратило свое существование по звонку кремлевских спецслужб. Об отношениях возможных любовников впоследствии написали в изданиях New York Post и Paris Match. Документальным подтверждением тайных отношений стал маршрутный лист, предоставленный покойным журналистом Борисом Немцовым Замоскворецкому суду Москвы 31 января 2011 года. Там утверждалось, что в 2008 году рейсом частного самолета Dassault Falcon 20 бизнесмена Геннадия Тимченко в Сочи (там находился Путин) доставили Кабаеву и еще нескольких друзей Путина.



Владимир Путин и Алина Кабаева

Второй раз о связи Кабаевой и Путина написали в марте 2015-го. Тогда стало известно, что в VIP-клинике Святой Анны в Швейцарии, согласно информации местной газеты Neue Zürcher Zeitung, Кабаева родила ребенка. Эту же информацию спортсменка не опровергала. Но пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сразу опроверг сообщения, которые появились в швейцарских СМИ, что Кабаева родила ребенка, а отцом ребенка является Владимир Путин. В мае того же года Алина впервые появилась на публике после возможных родов на фестивале художественной гимнастики. Вместе с тем, в 2015 году Кабаева засветилась с обручальным кольцом во время поездки в непризнанную Южную Осетию.

Что касается Президента РФ Владимира Путина, то в июне 2013 года он объявил, что разводится со своей женой Людмилой после почти 30 лет брака. В совместном браке у них родилось двое детей – Мария (34 года) и Екатерина (32 года).

Спортивная карьера Алины Кабаевой

Еще в 4 года она начала заниматься художественной гимнастикой и в свои 12 переехала в Москву, чтобы под профессиональным наставничеством добиваться успехов в спортивной сфере. Так, ее первым тренером была знаменитая российская тренерша по художественной гимнастике Ирина Винер, которая в настоящее время является заслуженным тренером России и героем труда Российской Федерации. Другим наставником для юной Алины Кабаевой стала Вера Шаталина, которая в 1990-х стала одной из официальных тренеров старшей сборной России по индивидуальной художественной гимнастике. Женщина учила лучших спортсменов России, которые получали первые места на Олимпийских играх и чемпионатах мира.



Алина Кабаева на спортивных соревнованиях

Спортивные победы

Уже через год тренировок под профессиональным наставничеством в 1996 году Алина дебютировала за сборную России по художественной гимнастике и выступила на юниорских соревнованиях в Японии. После этого ее спортивная карьера резко пошла в гору. В 2000 году в Сиднее и в 2004 году в Афинах она получила свои первые победы на Олимпийских играх в индивидуальном многоборье.

Также стала двукратной абсолютной чемпионкой мира (1999 и 2003), пятикратной абсолютной чемпионка Европы (1998-2000, 2002, 2004) и шестикратной абсолютной чемпионкой России (1999-2001, 2004, 2006-2007).

Спортивные и государственные награды

За спортивные достижения российскую звезду спорта наградили престижной государственной наградой – заслуженным мастером спорта России. Кроме этого, Алина Кабаева уже в 18-летнем возрасте была награждена орденами Дружбы (2001) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), а также Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2013).



Владимир Путин вручил Алине Кабаевой орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени в 2005 году

Допинг-скандал и завершение карьеры

Кроме большого количества достижений Кабаева становилась участницей больших скандалов. В 2001 году на пике ее карьеры после допинг-теста на Играх доброй воли 2001 года в Австралии в ее организме обнаружили фуросемид – лекарственное средство, которое обладает способностью быстро выводить из организма допинг-препараты и сбрасывать лишний вес. Поэтому Кабаеву и ее напарницу по сборной России Ирину Чащину заподозрили в употреблении допинга, из-за чего они были дисквалифицированы на 2 года в спортивных соревнованиях, а результаты на Играх доброй воли и чемпионате мира 2001 года, где Кабаева стала чемпионкой, были аннулированы.

В 2007 году она завершила спортивную карьеру, а также окончила Московский государственный университет сервиса, получив квалификацию специалиста в области спортивного менеджмента. В 2009 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. Стоит добавить, что оба образования – заочные. Уже в последние годы спортивной карьеры Кабаева делала первые шаги в большой политике РФ.



Алина Кабаева после спортивной карьеры пошла в большую политику

Уже с 2001 по 2005 год она была членом Высшего совета партии "Единая Россия", а с 2005 по 2007 – активным деятелем Общественной палаты Российской Федерации. С 2007 года (когда Кабаева завершила спортивную карьеру) по 2014 год Алина была депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ 5-го и 6-го созывов. В 2014 году возглавила совет директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" (которая владеет пакетами акций петербургского "Пятого канала", РЕН ТВ, газеты "Известия", радиостанции "Русская служба новостей" и "Первого канала"), а в 2016 стала председателем совета директоров ЗАО "Спорт-Экспресс". Дополнительно, девушка является председателем "Благотворительного фонда Алины Кабаевой", который занимается благоустройством ряда регионов.

Кроме этого, некоторое время Кабаева была телеведущей на российском "Пятом канале", снималась в фильмах и клипах, а также неоднократно становилась звездой обложек известных глянцев. В 2014 году в журнале "Огонек" заняла 8 место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин России".