Беременная в третий раз Миранда Керр показала трогательное фото с мужем

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Миранда Керр
Миранда Керр / www.gettyimages.com

Знаменитая австралийская супермодель Миранда Керр и ее муж Эван Шпигель ожидают рождения третьего ребенка. Супруги показали счастливую фотографию, на которой 36-летняя звезда засветила округлый живот.

Новый снимок Миранда опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото супермодель одета в короткое черное платье с бежевыми босоножками на высоких каблуках. Керр позирует в объятиях своего любимого мужа Эвана Шпигеля – главного исполнительного директора Snapchat.

Фотография была сделана в день рождения Шпигеля, 4 июня.

"Самый счастливый день рождения, отец моего ребенка", – трогательно прокомментировала Миранда.

Добавим, что для Эвана Шпигеля и Миранды Керр новорожденный малыш станет вторым совместным ребенком. Модель воспитывает еще 8-летнего сына Флинна Кристофера от бывшего мужа Орландо Блума.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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