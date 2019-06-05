Беременная в третий раз Миранда Керр показала трогательное фото с мужем

Знаменитая австралийская супермодель Миранда Керр и ее муж Эван Шпигель ожидают рождения третьего ребенка. Супруги показали счастливую фотографию, на которой 36-летняя звезда засветила округлый живот.

Новый снимок Миранда опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото супермодель одета в короткое черное платье с бежевыми босоножками на высоких каблуках. Керр позирует в объятиях своего любимого мужа Эвана Шпигеля – главного исполнительного директора Snapchat.

Фотография была сделана в день рождения Шпигеля, 4 июня.

"Самый счастливый день рождения, отец моего ребенка", – трогательно прокомментировала Миранда.

Добавим, что для Эвана Шпигеля и Миранды Керр новорожденный малыш станет вторым совместным ребенком. Модель воспитывает еще 8-летнего сына Флинна Кристофера от бывшего мужа Орландо Блума.