День рождения звезды "Сплетницы": лучшие образы Блэр Уолдорф в сериале

Актриса Лейтон Мистер проснулась популярной после выхода сериала "Сплетница", в котором она сыграла одну из главных героинь – Блэр Уолдорф. Миллионы поклонников тщательно следили не только за развитием событий в каждом эпизоде, но и за нарядами, которые готовили стилисты для актеров.

Во вторник, 9 апреля, Лейтон Мистер празднует день рождения. Актрисе исполняется 33 года. Со съемок "Сплетницы" (сериал выходил на телеэкраны с 2007 по 2012 год) прошло уже более семи лет, но фанаты до сих пор помнят ее по роли Блэр Уолдорф.

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Напомним, что в многосерийной киноленте рассказывается история учеников элитной школы, которые влюбляются, переживают семейные и школьные драмы, теряют и находят новых друзей. Насыщенная событиями драма стала любимой для многих киноманов.

Предлагаем вспомнить времена популярности "Сплетницы" и посмотреть 10 ярких образов героини Блэр Уолдорф. Главным принципом девушки было всегда выглядеть идеально. Ее стиль – это женственность, которая проявляется в сочетании ярких цветов, неожиданных фактур и обуви на высоком каблуке.

Топ-10 эффектных образов Блэр Уолдорф



Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images



Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images



Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images



Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images



Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images



Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images



Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images



Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images



Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images



Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images