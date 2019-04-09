День рождения звезды "Сплетницы": лучшие образы Блэр Уолдорф в сериале

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Образы Блэк Уолдорф в сериале "Сплетница"
Образы Блэк Уолдорф в сериале "Сплетница" / Коллаж LifeStyle 24

Актриса Лейтон Мистер проснулась популярной после выхода сериала "Сплетница", в котором она сыграла одну из главных героинь – Блэр Уолдорф. Миллионы поклонников тщательно следили не только за развитием событий в каждом эпизоде, но и за нарядами, которые готовили стилисты для актеров.

Во вторник, 9 апреля, Лейтон Мистер празднует день рождения. Актрисе исполняется 33 года. Со съемок "Сплетницы" (сериал выходил на телеэкраны с 2007 по 2012 год) прошло уже более семи лет, но фанаты до сих пор помнят ее по роли Блэр Уолдорф.

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Напомним, что в многосерийной киноленте рассказывается история учеников элитной школы, которые влюбляются, переживают семейные и школьные драмы, теряют и находят новых друзей. Насыщенная событиями драма стала любимой для многих киноманов.

Предлагаем вспомнить времена популярности "Сплетницы" и посмотреть 10 ярких образов героини Блэр Уолдорф. Главным принципом девушки было всегда выглядеть идеально. Ее стиль – это женственность, которая проявляется в сочетании ярких цветов, неожиданных фактур и обуви на высоком каблуке.

Топ-10 эффектных образов Блэр Уолдорф

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Мода
Источник: LifeStyle 24
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