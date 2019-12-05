Кто такая Евгения Плихина: что известно о редакторе Cosmopolitan и почему начался скандал

Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в скандал, опубликовав на своей странице в Facebook циничное сообщение о похоронах "Альфы" СБУ, 37-летнего Героя Украины Дениса Волочаева, который погиб, выполняя боевое задание на Донбассе. Это настолько возмутило пользователей, что вокруг этого разгорелся настоящий скандал.

Что известно о Евгении Плихиной?

О ней известно немного. Евгения Плихина – украинская журналистка, ей 27 лет. Свою карьеру связала с журналом Cosmopolitan Ukraine. Высшее образование получила в НТУУ "КПИ". После шквала возмущений и критики Евгения Плихина удалила страницу в Facebook и закрыла доступ к странице в Instagram.

С чего начался скандал?

В день похорон Волочаева, Плихина опубликовала на своей личной странице в Facebook провокационное сообщение.

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"А что, людей еще принято хоронить помпезно? Сегодня неслась на работу в наушниках, и вижу - толпа людей на перекрытой дороге стоит. Ну, думаю, фестивальчик какой-то, центр города, тут же вечно какая-то вечеринка. Приглушила музыку, смотрю - лица у всех не танцевальные и не стритфудные. Мрачные и черные. Прислушалась - марш. Похоронный. Оказалось, в СБУ умер какой-то, судя по всему, не последний человек. Вытащили всю структуру на улицу с требованием сделать сочувственные выражения. Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в трубы, что лопаются", – написала Плихина.



Скандальное сообщение Плихиной

Ее пост настолько возмутил пользователей, что во второй половине дня она его удалила, публично извинившись и написав, что у нее не было намерения кого-то намеренно оскорбить. Впрочем скрины ее записи активно распространялись в соцсетях, создав большой резонанс. Теперь пользователи требуют уволить ее с должности.

Извинения Плихиной перед пользователями

Как отреагировала сеть на сообщение?

Пользователи Facebook резко критикуют девушку и требуют ее увольнения. Сама же редакция глянца Cosmopolitan Ukraine публично извинилась за свою сотрудницу.



Возмущение пользователей

"Бренд Cosmopolitan приносит соболезнования семьям близких погибших Героев и просит прощения за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Текст не имеет отношения к позиции бренда, и нам искренне жаль, что наша коллега сделала такой необдуманный поступок", – написали на главной странице глянца в Facebook.

5 декабря на сайте глянца появилась официальная информация о том, что редакция прекращает сотрудничество с Евгенией Плихиной.

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"Учитывая сложившуюся ситуацию, с 5 декабря 2019 года наше издание прекращает сотрудничество с Евгенией Плихиной - она покидает должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan. Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину, и чтит светлую память погибших, которые отдали свою жизнь за наше мирное будущее", – отметила главный редактор Александра Буринская.



Официальное заявление глянца

Что публикует в Инстаграме Евгения Плихина



Фото со страницы в Инстаграме Евгении Плихиной



Фото со страницы в инстаграме



Евгения Плихина



Девушка не стеснялась выкладывать фото из Москвы в своей странице