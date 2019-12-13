Эксклюзив: Пэрис Хилтон хочет снять реалити-шоу на Закарпатье

По информации LifeStyle 24, Пэрис Хилтон после покупки комплекса "Деренивская Купель" планирует провести в нем съемки реалити-шоу, которое будет транслироваться на одной из международных стриминговых платформ. Переговоры о покупке курорта в Закарпатье американская дива ведет с лета.

Чтобы закрыть сделку, нынешние владельцы комплекса должны выполнить ряд условий, выставленных Пэрис: построить на территории "Деренівської Купелі" вертолетную площадку, двухуровневый паркинг и "Пассаж" для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий. Также по просьбе Хилтон прилегающие территории комплекса должны иметь дополнительные автостоянки, чтобы все гости могли с комфортом разместить свои машины.

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По нашей информации, сейчас идет масштабное строительство всех вышеупомянутых локаций. Пэрис рассчитывает закрыть сделку в начале весны, после чего инициирует съемку нового реалити-шоу, которое будет транслироваться на одной из международных стриминговых платформ. В апреле в "Деренівській Купелі" начинает цвести аллея сакур, которых в комплексе 11 видов. Хилтон настаивает, чтобы съемки реалити-шоу стартовали именно в этот момент. Всего в Ботаническом саду "Деренівської Купелі" собрано более 5000 уникальных сортов и видов растений со всего мира. Учитывая этот факт, съемки в комплексе – частое явление. Например, в 2017 году в "Деренівській Купелі" проходили съемки проекта "Холостяк".

Напомним, что именно съемки в американском реалити-шоу "Простая жизнь" сделали Пэрис всемирно известной. Хилтон снималась в этом реалити-шоу в течение четырех сезонов (2003-2007), а теперь собирается выступить продюсером нового реалити-шоу. И съемку шоу, и покупку курорта знаменитая американка рассматривает исключительно как бизнес-проект. "Управление собственной бизнес-империей является для меня приоритетом", – недавно отметила Пэрис. Сценарий нового реалити-шоу американка пока держит в секрете.

Съемки реалити-шоу – не единственный ивент, который Хилтон планирует провести в Украине. В планах Пэрис – организация представительского международного конкурса красоты. Сначала звезда рассматривала две локации для проведения конкурса – Киев и Закарпатье. Теперь, учитывая строительство в комплексе вертолетной площадки, двухуровневого паркинга и "Пассажа", по информации LifeStyle 24, она склоняется к проведению ивента в "Деренівській Купелі".

Что известно о "Деренівській Купелі"?

Курорт расположен в урочище Дереневка, что на Закарпатье. Это современный гостиничный комплекс, который содержит 130 отдельных номеров. Для туристов владельцы предлагают немало развлечений: здесь расположены аквазона с бассейнами, развлекательный центр, SPA-комплекс, теннисный корт, минигольф и дендропарк с более 5-тысячами различных видов растений.

Курорт на Закарпатье – не единственная покупка, которую стремится осуществить Пэрис Хилтон. Знаменитая американка заинтересовалась недвижимостью в Киеве. Выбор Пэрис Хилтон остановила на элитном жилом пространстве Linden, который расположен на Липках. Светской львице понравилась двухуровневая резиденция площадью 556 квадратных метров, поэтому, вероятно, она отдаст 4,5 миллиона долларов и станет ее владелицей.

Журналисты LifeStyle 24 подозревают, что Пэрис Хилтон заинтересовалась инвестициями в украинскую недвижимость во время ее визита во Львов. Весной 2018 года она стала приглашенной гостьей открытия местного фешенебельного отеля. Сопровождал знаменитость ее жених Крис Зилка, дедушка которого родился в Украине. И хоть Пэрис Хилтон разорвала помолвку, это никак не повлияло на ее бизнес-идею.