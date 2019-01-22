Масленица 2019 в Украине: дата, традиции и что нельзя делать в этот праздник

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Масленица 2019 в Украине: дата, традиции и что нельзя делать в этот праздник
Масленица 2019 в Украине: дата, традиции и что нельзя делать в этот праздник / 24 Канал

Масленица – древний славянский праздник, символизирующий проводы зимы и ожидание весны. Гуляния народа продолжаются неделю и завершаются Прощеным воскресеньем. О том, когда Масленица в 2019 году, какие существуют традиции празднования и что нельзя делать в праздник – читайте в материале дальше.

Когда Масленица 2019 в Украине

Празднование Масленицы непосредственно привязано к Пасхе. Для этого нужно от даты Пасхи осчитать 48 дней – это Великий пост, а потом еще неделю – непосредственно Масленица.

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В 2018 году Масленица начинается 4 марта и продлится до 10 марта включительно.

Как праздновать Масленицу: традиции

Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица – понедельник, вторник и среду и Широкая Масленица – четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращаются. При этом каждый день Масленицы имеет свое название и назначение. В древности придерживались всех традиций, но сегодня – большинство из них уже забылись.

Масляна 2018 в Україні: дата та традиції Масленица 2018 в Украине: дата и традиции

Понедельник, 4 марта – первый день Масленицы – "встреча". В этот день делают ледяные горки. В древности верили, что чем дальше катятся сани и чем громче смех над ледяной горкой, тем лучшим будет урожай.

Вторник, 5 марта – "заигрывания". В этот день принято заводить веселые игры и угощать за организованное веселье блинами.

Среда, 6 марта – "лакомка". Все хозяйки этого дня готовят различные вкусности в больших объемах и украшают ими богатый стол, но блины, конечно, остаются на первом месте.

Четверг, 7 марта – "разгуляй". С этого дня Масленица разворачивается во всю ширь – гуляют с утра до вечера, водят хороводы, поют песни.

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Пятницу, 8 марта – "тещины вечера". Огромное количество обычаев в этот день направлена ​​на ускорение свадеб и содействие молодежи в нахождении себе соответствующей пары. Зятья с вечера лично приглашают в гости своих тещ – угощают их блинами.

Суббота, 9 марта – "золовкины посиделки". В этот день молодая невестка приглашает своих родных к себе.

Воскресенье, 10 марта – "Прощеное воскресенье". В этот день принято просить прощения у всех близких и обиженных за причиненное зло, за какие-то свои проступки. Это очень светлый день перед началом Великого поста.

С 11 марта гуляния прекращаются, поскольку в силу вступает Великий пост, который продлится до 28 апреля – Пасхи.

Теги: LifeStyle Традиции Новости культуры Новости Украины Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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