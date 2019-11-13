Певица Деми Ловато закрутила новый роман: первое фото с бойфрендом

Популярная американская певица Деми Ловато после лечения от наркозависимости активно восстанавливает свою личную жизнь. Звезда закрутила новый роман и уже успела показать поклонникам своего избранника.

Соответствующее фото появилось на ее официальном Инстаграм-странице. Перед камерой 27-летняя Деми Ловато появилась в топе, брюках и накидке. Парень с десятками тату нежно целовал артистку, когда она делала селфи в зеркале.

Читайте также: Деми Ловато впервые после передозировки наркотиками рассказала, как изменилась ее жизнь

"Моя любовь", – романтично написала Деми Ловато.



Деми Ловато с новым бойфрендом / Instagram / @ddlovato

Как оказалось, избранником Деми Ловато стал известный манекенщик Остин Уилсон. В сети он также поделился общим фото с любимой, подтвердив слухи о романе. В отличие от Деми, Остин показал цветное фото, продемонстрировав свой яркий имидж.



Деми Ловато и Остин Уилсон закрутили роман / Instagram / @ddlovato

Что известно о лечении Деми Ловато?

В конце июля 2019 года стало известно о госпитализации Деми Ловато. Тогда инсайдеры западных СМИ утверждали: артистка принимала наркотики, после чего ей резко стало плохо. Жизнь американке спас ее телохранитель, который сразу вызвал медиков. Антидот помог Деми Ловато выжить, после чего она сама согласилась на длительную реабилитацию в клинике.



Во время лечения артистка имела типичные осложнения, в частности, потерю голоса. Поэтому фанаты с пониманием отнеслись к новостям об отмене всех запланированных концертов Деми Ловато.



Что касается личной жизни, то певица встречалась с братом Майли Сайрус – Трейси. В 2010 году журналисты писали об отношениях Деми Ловато с Джо Джонасом. Однако роман завершился болезненным разрывом, а у артистки обострились биполярное расстройство. Отношения с актером Уилмером Вальдеррамой и Джоном Майером также потерпели крах.