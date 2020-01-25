Тейлор Свифт отказалась от выступления на Грэмми 2020: известна причина
Одна из ведущих современных исполнительниц, 30-летняя Тейлор Свифт, в этом году претендентка на победу в двух номинациях престижной музыкальной премии Грэмми, которая состоится 27 января в Лос-Анджелесе. Американская певица должна была появиться на сцене с феминистическим гимном Man, однако организаторы решили отменить выступление, чтобы не разжигать гендерный конфликт.
Судя по всему, 62-я ежегодная премия Грэмми 2020 станет едва ли не самым резонансной за всю историю существования церемонии. Самое громкое событие в мире музыки смогло стать одной из самых популярных тем в сети за несколько недель до своего начала. После обвинений в сексуальных домогательствах и дискриминации по гендерному признаку, Тейлор Свифт решила не добавлять масла в огонь и отказалась от выступления на престижной церемонии.
Важно! Скандал на Грэмми: уволенная глава премии рассказала о домогательствах и нечестном голосовании
Самая богатая исполнительница, гонорары которой уже на протяжении пяти лет превышают доходы коллег на просторах музыкальной индустрии, планировала предстать на сцене Грэмми 2020 с песней Man. Сингл звездной американки поднимает громкую тему гендерного неравенства в обществе: "Мне так надоело бежать так быстро, как я могу. Интересно, если бы я была мужчиной, то добралась бы туда быстрее?"
Тейлор Свифт – Man: слушайте песню онлайн
Организаторы музыкальной премии решили отказаться от этого номера, чтобы не разжигать резонансный скандал вокруг Грэмми 2020, связанный с увольнением с должности бывшей руководительницы Деборы Дуган.
Стоит отметить, что в этом году Тейлор Свифт претендует на победу в двух номинациях – "Песня года" с треком Love и "Лучшее соло-исполнение в стиле поп". Знаменитость пропустила престижную премию Грэмми и в прошлом году. Тогда она была номинирована в категории "Лучший вокальный поп-альбом". Артистка отдала предпочтение кинопремии BAFTA в Лондоне, которая проходила в тот же день, поддержав своего любимого Джо Элвина, который представлял на премии фильм "Фаворитка".
Певица Тейлор Свифт / Instagram / @taylorswift
Что известно о скандале вокруг Грэмми 2020? Напомним, что директора премии Грэмми уволили в связи с "превышением служебных обязанностей". Между тем возмущенная женщина рассекретила тайну о том, что ее предшественник Нил Портнов изнасиловал одну из номинанток премии, а сама Дебора подвергалась сексуальным домогательствам. Кроме этого, она заверила, что члены Национальной академии часто подделывали голосование, чтобы продвинуть в списках артистов, которые даже не попадали в 20-ку претендентов на награду.
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