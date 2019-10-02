У отца Бейонсе диагностировали рак

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Мэттью Ноулз и Бейонсе
Мэттью Ноулз и Бейонсе / www.gettyimages.com

Отцу певицы Бейонсе Мэттью Ноулзу диагностировали онкологическое заболевание – рак груди. Сейчас мужчина после первого хирургического вмешательства ожидает вторую операцию для того, чтобы уменьшить риск рецидива.

О своем заболевании 67-летний мужчина сообщил во время эфира Good Morning America. Мэттью Ноулз рассказал в шоу о своей борьбе с онкологией и о поддержке родных.

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"Однажды я заметил, что на моей белой футболке была капля крови. Тогда я понял, что с моим организмом что-то не так", – сказал отец Бейонсе.

Отмечается, что мужчина перенес операцию по удалению опухоли и ждет еще одну. После первого хирургического вмешательства Мэттью сказал, что чувствует себя хорошо и что он кардинально изменил свои взгляды на жизнь: "Вещи, которые раньше были важны, сейчас не важны для меня".

"Я собираюсь в январе перенести еще одну операцию, потому что я хочу сделать все возможное, чтобы уменьшить риск", – добавил он.

Кроме того, по словам Ноулза, его болезнь передается генетически. "Это означает, что мои дети и даже внуки имеют более высокий риск. И они восприняли это, как должно было. Они прошли диагностику", – отметил он.

 

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Теги: LifeStyle Звездные болезни Бейонсе
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