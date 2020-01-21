Жена Тимура Мирошниченко очаровала фотографиями новорожденного сына

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом. 19 января его жена Инна родила сына, который появился на свет на 42-й неделе беременности.

Инна Мирошниченко опубликовала целую серию трогательных фотографий сына на своей странице в инстаграме. В публикации звездная мамочка рассказала, как проходили ее роды и призналась, что рождение сына далось ей гораздо легче, чем рождение дочери.

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Звездные супруги Мирошниченко не из тех, кто долго скрывает своих малышей от публики. Они практически сразу после рождения показали миру свою дочь Мию, а теперь так же быстро поделились радостной новостью о рождении сына Марка.

Также Инна поздравила мужа с годовщиной брака. Звездная пара празднует 2 года супружеской жизни.

Нам 2 года и у нас уже 2 детей. Мы не теряем время зря. Я люблю тебя всем сердцем и до сих пор удивляюсь, что ты существуешь! Муж Моей Мечты! Ни разу ни на секунду я не сомневалась в том, что ты лучший! Спасибо тебе за два года в сказке,

– написала в публикации Инна.