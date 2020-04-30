Сексапільна Демі Роуз влаштувала романтичну зйомку в білизні: фото

Британська модель не перестає ділитися пікантними кадрами з ізоляції. Демі Роуз влаштувала романтичний вечір серед свічок та квітів у власному будинку в Лондоні, обравши для зйомки лише еротичний комплект білизни.

Гаряча Демі Роуз оголюється не лише для кампейнів відомих брендів та під час відпочинку, а й любить релаксувати у білизні поза знімальним майданчиком. На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала фото одного з романтичних вечорів, якими розважає себе в ізоляції.

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Судячи зі світлин, модель щойно вийшла з ванної кімнати, адже замість звичних укладок вона зібрала волосся у білий рушник. Готуючись до сну, Демі Роуз запалила свічки та оздобила кімнату квітами. Вона показала кілька кадрів, на яких постала у вигідних позах та в самій білизні.

На ній мереживний бюстгальтер та стрінги чорного кольору, які дозволили фоловерам вкотре насолодитися спокусливими лініями тіла сексапільної брюнетки. Сидячи на килимі з трояндою у руках, Демі Роуз засвітила пружні сідниці. Змінивши позу на кріслі, вона похизувалася великим бюстом, який складно приховати навіть за білизною. Знаменитість довела, що навіть на карантині вона залишається у бездоганній формі.



Демі Роуз влаштувала зйомку в білизні / Фото: Instagram / @demirose



Демі Роуз влаштувала зйомку в білизні / Фото: Instagram / @demiros