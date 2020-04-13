Селена Гомес знялася в пікантній фотосесії для глянцю: еротичні фото
Популярна американська співачка Селена Гомес продовжує вражати прихильників. Зірка позувала в еротичній фотосесії для журналу Interview в образі звабливої працівниці шиномонтажу.
Селена Гомес прикрасила обкладинку квітневого номеру видання та дала відверте інтерв'ю. Дівчина вразила прихильників звабливим образом на фотосесії. Вона брудна постала в спокусливій ролі, чим приголомшила фанатів.
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На сторінках глянцю з'явилася серія пристрасних та, водночас, зухвалих фотографій Селени. Вона зображена у різноманітних вбраннях, які підкреслюють струнку та спортивну фігуру. Оригінальності кожному лукові додає зачіска. Волосся зірки заплетене у косички, що зовсім не характерно їй. На обличчі сяє макіяж із синіми стрілками на повіках та рожевим блиском на губах.
Селена Гомес на обкладинці журналу Interview / Фото: Interview
В інтерв'ю виданню Гомес розповіла, що пережила багато труднощів, але сподівається, що вони ніяк не вплинуть на її творчість.
Я пройшла через деякі дійсно складні речі, і через ці моменти, подобається мені це чи ні, полягає моє життя. Я б не хотіла, щоб це вплинуло на мою кар'єру,
– поділилася співачка.
Пристрасна Селена Гомес / Фото: Interview
Також знаменитість зізналася, що не планувала ставати публічною особою і коли це все ж таки сталося, то було дуже важко контролювати те, що кажуть навколо. Було багато брехні щодо життя Селени. Вона каже, що інколи журналісти описували події її життя по-справжньому жахливо.
Результати еротичної зйомки Селени Гомес дивіться далі.
Селена Гомес / Фото: Interview
Селена Гомес у звабливому образі працівниці шиномонтажу / Фото: Interview
Сексуальна Селена Гомес / Фото: Interview
Співачка Селена Гомес позує в еротичній фотосесії для глянцю / Фото: Interview
Селена Гомес у зухвалому образі / Фото: Interview
Спокуслива Селена Гомес / Фото: Interview
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