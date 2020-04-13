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Селена Гомес знялася в пікантній фотосесії для глянцю: еротичні фото

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Селена Гомес / Фото: Interview

Популярна американська співачка Селена Гомес продовжує вражати прихильників. Зірка позувала в еротичній фотосесії для журналу Interview в образі звабливої працівниці шиномонтажу.

Селена Гомес прикрасила обкладинку квітневого номеру видання та дала відверте інтерв'ю. Дівчина вразила прихильників звабливим образом на фотосесії. Вона брудна постала в спокусливій ролі, чим приголомшила фанатів. 

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На сторінках глянцю з'явилася серія пристрасних та, водночас, зухвалих фотографій Селени. Вона зображена у різноманітних вбраннях, які підкреслюють струнку та спортивну фігуру. Оригінальності кожному лукові додає зачіска. Волосся зірки заплетене у косички, що зовсім не характерно їй. На обличчі сяє макіяж із синіми стрілками на повіках та рожевим блиском на губах. 


Селена Гомес на обкладинці журналу Interview / Фото: Interview

В інтерв'ю виданню Гомес розповіла, що пережила багато труднощів, але сподівається, що вони ніяк не вплинуть на її творчість.

Я пройшла через деякі дійсно складні речі, і через ці моменти, подобається мені це чи ні, полягає моє життя. Я б не хотіла, щоб це вплинуло на мою кар'єру,
– поділилася співачка.


Пристрасна Селена Гомес / Фото: Interview

Також знаменитість зізналася, що не планувала ставати публічною особою і коли це все ж таки сталося, то було дуже важко контролювати те, що кажуть навколо. Було багато брехні щодо життя Селени. Вона каже, що інколи журналісти описували події її життя по-справжньому жахливо. 

Результати еротичної зйомки Селени Гомес дивіться далі. 


Селена Гомес / Фото: Interview


Селена Гомес у звабливому образі працівниці шиномонтажу / Фото: Interview


Сексуальна Селена Гомес / Фото: Interview


Співачка Селена Гомес позує в еротичній фотосесії для глянцю / Фото: Interview


Селена Гомес у зухвалому образі / Фото: Interview


Спокуслива Селена Гомес / Фото: Interview

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Селена Гомес Еротика LifeStyle
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