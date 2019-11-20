Солістка гурту KAZKA показала, як виглядала у дитинстві: фото

Співачка Олександра Заріцька, яка очолює популярний гурт KAZKA, вирішила поділитись із прихильниками особливим знімком. Артистка показала архівний кадр, зроблений її батьками у дитинстві.

Наразі Олександра Заріцька – одна з популярних вокалісток, яку знає чи не кожен вітчизняний меломан. У мережі артистка активно веде блог, в якому залюбки постає у купальниках чи сценічних вбраннях. Однак 20 листопада солістка гурту KAZKA опублікувала чарівне дитяче фото, яке замилувало її прихильників.

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Перед камерою Олександра Заріцька позувала у дерев'яному кріслі-гойдалці, щиро усміхаючись, дивлячись на когось із дорослих. У дописі артистка пригадала, що завжди була бунтаркою, що і допомогло їй стати співачкою.

"Я завжди була бандиткою. З дитинства протестувала проти правил, шкільної форми, домашніх обов‘язків... Чи просто так. Мій головний бунт був проти думки дорослих, що я не стану артисткою (адже в нас не було потрібних зв‘язків, у мене – фігури, а у світу – часу, щоб звернути на мене увагу). Причини, насправді, не так важливі", – поділилась Олександра Заріцька.



Олександра Заріцька в дитинстві / Instagram / @kazka.band

Допис вона символічно розмістила у 30-ту річниці підписання Конвенції ООН про права дитини. Олександра Заріцька наголосила, що мріє, аби кожну дитину вчасно підтримали рідні.

Я мрію, щоб кожен дорослий сказав своїй дитині, сестрі, брату чи учню: "Ти можеш стати ким завгодно! Все, що потрібно – працювати та йти до своєї мрії". У мене ж вийшло,

– додала співачка.

Як відомо, Олександра Заріцька змалку мріяла бути артисткою. Тому, завершивши Національний юридичний університет в Харкові, вона пішла на "Голос країни". Проте у шоу Олександра Заріцька довго не пробула, а вже за 3 роки після цього спільно з Микитою Будашем створила музичний проєкт KAZKA. Продюсером колективу є Юрій Нікітін, а до складу гурту входить сопілкар Дмитро Мазуряк.