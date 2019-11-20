Солістка гурту KAZKA показала, як виглядала у дитинстві: фото

690 Читать новость на русском
Олександра Заріцька з гурту KAZKA / Instagram / @kazka.band

Співачка Олександра Заріцька, яка очолює популярний гурт KAZKA, вирішила поділитись із прихильниками особливим знімком. Артистка показала архівний кадр, зроблений її батьками у дитинстві.

Наразі Олександра Заріцька – одна з популярних вокалісток, яку знає чи не кожен вітчизняний меломан. У мережі артистка активно веде блог, в якому залюбки постає у купальниках чи сценічних вбраннях. Однак 20 листопада солістка гурту KAZKA опублікувала чарівне дитяче фото, яке замилувало її прихильників. 

Читайте також: Солістка гурту KAZKA зізналась, що закрутила роман з іноземцем

Перед камерою Олександра Заріцька позувала у дерев'яному кріслі-гойдалці, щиро усміхаючись, дивлячись на когось із дорослих. У дописі артистка пригадала, що завжди була бунтаркою, що і допомогло їй стати співачкою. 

"Я завжди була бандиткою. З дитинства протестувала проти правил, шкільної форми, домашніх обов‘язків... Чи просто так. Мій головний бунт був проти думки дорослих, що я не стану артисткою (адже в нас не було потрібних зв‘язків, у мене – фігури, а у світу – часу, щоб звернути на мене увагу). Причини, насправді, не так важливі", – поділилась Олександра Заріцька. 

Олександра Заріцька в дитинстві
Олександра Заріцька в дитинстві / Instagram / @kazka.band

Допис вона символічно розмістила у 30-ту річниці підписання Конвенції ООН про права дитини. Олександра Заріцька наголосила, що мріє, аби кожну дитину вчасно підтримали рідні. 

Я мрію, щоб кожен дорослий сказав своїй дитині, сестрі, брату чи учню: "Ти можеш стати ким завгодно! Все, що потрібно – працювати та йти до своєї мрії". У мене ж вийшло,
– додала співачка. 

Як відомо, Олександра Заріцька змалку мріяла бути артисткою. Тому, завершивши Національний юридичний університет в Харкові, вона пішла на "Голос країни". Проте у шоу Олександра Заріцька довго не пробула, а вже за 3 роки після цього спільно з Микитою Будашем створила музичний проєкт KAZKA. Продюсером колективу є Юрій Нікітін, а до складу гурту входить сопілкар Дмитро Мазуряк. 

Касетний скандал Офісу Президента: у мережу злили прослушку з кабінету Труби
сьогодні
13687
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle KAZKA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
сьогодні 14:00 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
Квітослава Туз 44321
Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
19 листопада 15:30 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 2230
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
19 листопада 14:11 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
Квітослава Туз 43876
Міжнародний день чоловіків: топ-5 найуспішніших українців
19 листопада 13:35 Міжнародний день чоловіків: топ-5 найуспішніших українців
Анастасія Манюхіна 3517
"Патріотичне кіно – це архаїзм, наше кіно – це розповідь": інтерв'ю з творцями фільму "Додому"
19 листопада 13:00 "Патріотичне кіно – це архаїзм, наше кіно – це розповідь": інтерв'ю з творцями фільму "Додому"
Катерина Петренко 533
Новини
Більше новин
Залиште відгук